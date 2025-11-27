சிங்கப்பூரின் தொழில்நுட்ப வர்த்தகங்கள் நியாயமான முறையில் ஊழியரணியை நிர்வகிப்பதற்குக் கைகொடுக்கவுள்ளது புதிதாக உருவாக்கப்படவுள்ள மின்னூல்.
‘தொழில்நுட்ப ஊழியரணி மீள்தன்மை நூல் - தொழில்முனைவோருக்கான பதிப்பு’ எனும் அந்நூலை உருவாக்கும் முயற்சி புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) அதிகாரபூர்வமாகத் தொடக்கம் கண்டது.
தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் (என்டியுசி) துணை நிறுவனமான ‘டெக் டேலண்ட் அசெம்ப்ளி’ (TTAB/டிடேப்) அந்நூலை ஏஸ்.எஸ்ஜி (ACE.SG) உடன் உருவாக்கவுள்ளது.
புதன்கிழமையன்று, பார்க் ராயல் ஹோட்டலில் நடந்த வருடாந்தர ‘டிடேப்’ விருது விழாவில் 150 பேரின் முன்னிலையில் இம்முயற்சி அறிவிக்கப்பட்டது.
“இந்நூல் நிறைவடையும்போது, ஊழியர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் ஆட்சேர்ப்பு, ஊழியர் திறன் மேம்பாடு, மாற்றங்கள் போன்றவற்றில் வழிகாட்டியாக அமையும்; தொழில்முனைவோரையும் சிறிய, நடுத்தர வர்த்தகங்களையும் மையப்படுத்தும்,” என்றார் தகவல், மின்னிலக்க மேம்பாட்டு மற்றும் சுகாதார மூத்த துணையமைச்சரும் ‘டிடிஏபி’ ஆலோசகருமான டான் கியட் ஹாவ்.
“யாரும் செயற்கை நுண்ணறிவை நோக்கிய பயணத்தைத் தனியாக மேற்கொள்ளத் தேவையில்லை. நம் இளையர் பிரிவு, கல்வி நிலையங்களில் ஏஐ துறைசார்ந்த கலந்துரையாடல்களை நடத்துகின்றது. நம் பெண்கள் பிரிவு, பெண்களுக்கு வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. நம் பேச்சாளர் மன்றம், தொழில்நுட்பத் துறையினரிடையே பிறர் முன்னிலையில் பேசும் திறன்களை வளர்க்கிறது,” என்றார் ‘டிடேப்’ தலைவர் மேக்சிம்.
மூன்று பிரிவுகளில் மொத்தம் 11 விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
கல்வியாளர்களுக்குத் தொழில்நுட்பக் கருவிகளை உருவாக்கும் லீ கா ஹாவ், உடற்குறையுள்ளோருக்கு தொழில்நுட்பத் திறனாளர்களாகப் பங்காற்ற வாய்ப்புகள் அமைக்கும் ‘எஸ்பிடி’ உதவித் தலைமை நிர்வாகி ரோன் லோ இருவருக்கும் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு விருது (தனிநபர்) வழங்கப்பட்டது.
தொழில்நுட்பப் பங்காளிக்கான விருது அலிபாபா கிளவுட்டுக்கு வழங்கப்பட்டது.
வாழ்நாள் கற்றல், பங்களிப்புக்காக மூன்று தனிநபர்களுக்கும், தலைமைத்துவத்துக்காக மூன்று தனிநபர்களுக்கும், தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புக்காக இரு நிறுவனங்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
விருது விழாவில், ‘அலிபாபா கிளவுட்’, DNEX வென்சர்ஸ் பிரைவட் லிமிடட் (D:NEXA) இரண்டுடனும், ‘டிடேப்’ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது. இதன்மூலம், ஏஐ சார்ந்த திறன் மேம்பாடு வாய்ப்புகள் விரிவாகும்.
ஏஐ மீதான மோகம் தற்காலிகமானதா
“ஏஐ மோகம் தற்காலிகமானதா எனச் சிலர் கேட்கின்றனர். ஏஐ கட்டமைப்புகள்சார்ந்து பற்பல முதலீடுகளும் செய்யப்பட்டுவருகின்றன. இந்த மோகம் தற்காலிகமானதா என யாருக்கும் தெரியாது.
“ஆனால் உண்மையில் இந்தத் தொழில்நுட்பம் நம் பலருக்கும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தக்கூடியது எனக் கருதுகிறேன். ‘மென்பொருள் நிரலாக்கம் (coding)’ பலவற்றையும் இன்று ஏஐ செய்கிறது. தொழில்நுட்பத் துறையினர் எதிர்காலத்தில் இன்னும் தேவையா? என்ற கேள்வி நம்மில் எழும்,” என்றார் துணையமைச்சர் டான்.
“இன்று வேகமாக, சுலபமாக ஏஐ மூலம் நிரலாக்கம் செய்ய முடியும். ஆனால் அதற்கு முன்பே பல பணிகள் உள்ளன. நாம் சரியான பிரச்சினைக்குத் தீர்வுகாண்கிறோமா என்பதற்குப் பகுப்பாய்வு, குழுவுணர்வு போன்ற மனிதத் திறன்கள் முக்கியம். பல நிறுவனங்களும் அத்தகைய திறனாளர்களையே தேடுகின்றனர். நம் தொழில்துறையினர், இன்று செய்யும் அதே பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்யாமல் தம் பணிகளில் ஏஐ கருவிகளை இன்னும் விரிவாகப் பயன்படுத்தமுடியுமா? தம் உற்பத்தித் திறனை வளர்க்கமுடியுமா? இவை எளிதான கேள்விகளல்ல. ஆனால் சிங்கப்பூரில் நாம் நல்ல அடித்தளத்தை உருவாக்கிவருகிறோம்.
“கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தொழில்நுட்பத் திறனாளர்களின் எண்ணிக்கை, கிட்டத்தட்ட 25 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. நம் தொழில்நுட்ப ஊழியரணியில் 60 விழுக்காட்டினர் தொழில்நுட்பம் சாரா நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்றனர்; 40 விழுக்காட்டினர் பெண்கள் - இவ்விகிதம் உலகிலேயே ஆக உயர்ந்ததில் ஒன்றாகும்,” எனப் பாராட்டினார் திரு டான்.
ஏஐ மையமாக சிங்கப்பூர் உருவெடுப்பதில் சிங்கப்பூரில் சில சவால்களும் உள்ளன. “கரிமம், வளங்கள், மின்சக்தி சார்ந்த கட்டுப்பாடுகள் நமக்கு உள்ளன; எப்படித் தரவு நிலையங்களின் மின்சக்திப் பயன்பாட்டைக் குறைக்கலாம்?” எனக் கேள்வி விடுத்தார் திரு டான்.
எப்படி நம் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகளை இணைய ஊடுருவலிலிருந்து பாதுகாப்பாக்கமுடியும்? ஏஐ பயன்பாட்டிலும் உருவாக்கத்திலும் மேம்பட, வெளிநாட்டுத் திறனாளர்களைக் கொண்டுவருவது அவசியம்; அப்போது அவர்களைச் சிங்கப்பூர் சமூகத்தில் எப்படி இணைப்பது? முதலான கேள்விகளைப் பற்றிச் சிந்திக்கவும் தூண்டினார் திரு டான்.
தொழில்நுட்பத் திறனாளர்களை ஈர்க்கவும் வளர்க்கவும் தொழில்துறையினருக்கு உதவ சென்ற ஆண்டு ஜனவரியில் என்டியுசி கற்றல் மையம் ‘டிடேப்’பைத் தொடங்கியது.
‘டிடேப்’ முயற்சிகளில் பங்கேற்க https://www.ttab.org.sg/ இணையத்தளத்தை நாடலாம்.