Home
quick-news-icon

குழந்தை துன்புறுத்தலை முன்கூட்டியே கண்டறிய புதிய அரசாங்கப் பிரிவு

குழந்தை துன்புறுத்தலை முன்கூட்டியே கண்டறிய புதிய அரசாங்கப் பிரிவு

படம்: சாவ்பாவ்

22 Sep 2026 - 8:34 pm

2 mins read

குழந்தைப் பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைக்குரிய சூழலில் உள்ள குடும்பங்கள் குறித்த தகவல்களை, சட்ட அமலாக்க மற்றும் பிற அமைப்புகளிடமிருந்து ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், குழந்தைத் துன்புறுத்தலைச் சிறப்பாகக் கண்டறிந்து தடுக்க ஒரு புதிய அரசாங்கப் பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் ‘சேஃபர்’ (SAFER - Sensemaking Alerts for Frontline Engagement and Response) பிரிவு, தனது செயல்பாட்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களில், மேலாய்வுக்காக சுமார் 600 சம்பவங்களைக் கண்டறிந்துள்ளது.

பின்னர், அதிக ஆபத்துடைய துன்புறுத்தல் சம்பவங்களைக் கையாளும் அமைச்சின் ‘பாதுகாப்புச் சேவை’ பிரிவு மற்றும் குழந்தைப் பாதுகாப்புச் சேவை அமைப்புகளுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்துவதற்காக 70 சம்பவங்கள் குறித்து இப்பிரிவு பரிந்துரைத்தது.

அந்த 70 சம்பவங்களில், ஒன்று மட்டுமே அமைச்சு அல்லது பிற அமைப்புகளுக்கு அதுவரை தெரியாததாக இருந்தது. மற்ற பெரும்பாலான சம்பவங்கள், துன்புறுத்தல், போதிய பராமரிப்பின்மை போன்ற காரணங்களால் அதிகாரிகளுக்கு ஏற்கெனவே தெரிந்திருந்தன.

இருப்பினும், போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றங்களுக்காகப் பெற்றோர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டது அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் குறித்த காவல்துறை அறிக்கைகள் போன்ற புதிய சூழல்கள், குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்களை இன்னும் கூர்ந்து பரிசீலிக்க வேண்டிய நிலையை ஏற்படுத்தின.

மிகச் சிறிய குழந்தைகள் பாதிப்புகளை அடையாளம் காணவோ, அதை வெளிப்படுத்தவோ அல்லது அது குறித்து புகார் அளிக்கவோ இயலாத நிலையில் இருப்பதால், அவர்கள் குறிப்பாகப் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அபாயம் கொண்டவர்கள். எனவே, முதற்கட்டமாக ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மீதே கவனம் செலுத்தப்படுவதாக அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

குழந்தை மேகன் கங் சம்பவம்

மேகன் கங் என்பவரின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக அமைச்சு மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகளில் ஒன்றாக, செப்டம்பர் 22ஆம் தேதியன்று சேஃபர் பிரிவு அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கப்பட்டது.

தொடக்கமாக, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைக்குரிய சூழல் உள்ள, ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளைக் கொண்ட குடும்பங்கள் குறித்த தகவல்களை இந்தப்பிரிவு ஒருங்கிணைக்கும்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை அக்டோபர் 9ஆம் தேதி நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.

இடைத்தேர்தல்: தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி தொடங்கியது

22 Sep 2026 - 7:28 PM

சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற கடல்துறை, பெருங்கடல் அறிவியல் கழகத்தின் தொடக்க விழாவில் தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட்டுடன் கிட்டத்தட்ட 150 ஆராய்ச்சியாளர்களும் இயற்கை ஆர்வலர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

கடல்துறை சவால்களை எதிர்கொள்ள $60 மில்லியன் கடல்துறை அறிவியல் கழகம்

22 Sep 2026 - 7:15 PM

எஸ். ராஜரத்தினம் அனைத்துலக ஆய்வுக் கழகத்தின் 30ஆம் ஆண்டு நிறைவுச் சிறப்பு விரிவுரையைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கேள்வி-பதில் அங்கத்தில் அமைச்சர் சான் சுன் சிங் (இடது), நெறியாளர் ஓங் கெங் யோங்.

சிங்கப்பூரின் நலனுக்கே முன்னுரிமை: சான் சுன் சிங்

22 Sep 2026 - 7:14 PM

குறைந்த சேமிப்பு இருப்புகளைக் கொண்ட கடன் வாங்குபவர்களில் ஒரு சிறிய பகுதியினர் மட்டுமே பணப்புழக்கச் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்கிறது ஆய்வு.

நிதி நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் நிலையில் சிங்கப்பூர் குடும்பங்கள், நிறுவனங்கள்: ஆய்வு

22 Sep 2026 - 6:25 PM

இதில் மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு (சிஎன்பி), காவல்துறை, சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு ஆகியவற்றின் தரவுகள் அடங்கும். குறிப்பாக, தேசிய வன்முறை, பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி மையத்தின் சம்பவ விவரங்கள் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தைப்பருவ மேம்பாட்டு அமைப்பின் பாலர்பள்ளி தொடர்பான தரவுகள் போன்றவை இதில் இடம்பெறும்.

துன்புறுத்தல் சம்பவங்களைக் கையாள்வதில் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் தற்போது இப்பிரிவில் பணியாற்றுகின்றனர்.

குழந்தை பாதுகாப்பு தொடர்பான எந்தவொரு சாத்தியமான அக்கறையும் பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்களால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. அவர்கள், கிடைக்கப்பெற்ற சம்பவ விவரங்களைச் சரிபார்த்து, தற்போதுள்ள சம்பவ மேலாளர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, அக்கறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு முன்பு தொழில்முறை முடிவைப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

குறிப்புச் சொற்கள்
பாதுகாப்புகுழந்தைகள்அமைச்சுஅடையாளம்

தொடர்புடைய செய்திகள்