குற்றங்களைத் தடுக்கவும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் காவல்துறையுடன் சமூகத்தை ஈடுபடுத்தும் புதிய திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
சிங்கப்பூரைப் பாதுகாக்க ஒன்றிணைவோம் (SaferSG, Together) என்ற பொருளிலான அந்த இயக்கத்தை சட்ட அமைச்சரும் உள்துறை இரண்டாம் அமைச்சருமான எட்வின் டோங் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) தொடங்கி வைத்தார்.
எல்லா சமூகக் காவல் நடவடிக்கைகளையும் தொண்டூழியத் திட்டங்களையும் ஓரணியில் திரட்டும் புதிய தேசிய இயக்கம் அது.
சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பில் சமூகத்தை ஈடுபடுத்துவதற்கான தேவை அதிகரித்து வருவதைத் தொடர்ந்து அந்த விழிப்புணர்வு இயக்கம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
முக்கியமான நான்கு அம்சங்களில் இயக்கம் கவனம் செலுத்தும்.
குற்றத்தடுப்பு, மோசடி பற்றிய விழிப்புணர்வு, சாலைப் பாதுகாப்பு போதனை, அவசரகால ஆயத்தநிலை ஆகியன அவை.
காஸ்வே பாய்ண்ட் கடைத்தொகுதிக்குப் பின்னால் உள்ள திறந்தவெளியில் நடைபெற்ற இயக்கத் தொடக்க நிகழ்வில் திரு டோங் உரையாற்றினார்.
“சிங்கப்பூரைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது என்பது ஓர் அமைப்பு அல்லது தனிப்பட்ட ஒருவரின் செயல் மட்டுமல்ல.
“ஒவ்வொரு குடியிருப்பாளர், ஒவ்வொரு குடும்பம், ஒவ்வொரு வர்த்தகம், ஒவ்வோர் அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு உள்ளது.
“குறிப்பாக, குற்றவியல் அச்சுறுத்தல்களும் பாதுகாப்பு அபாயங்களும் எல்லைகளைக் கடந்து உருவெடுத்து வரும் காலகட்டத்தில் நாட்டின் பாதுகாப்பில் எல்லாருக்கும் பொறுப்பு உண்டு,” என்றார் அமைச்சர்.
இணையக் குற்றம், இணைய மோசடிகள் போன்ற புதிய சவால்களுடன் தோன்றும் அச்சுறுத்தல் நிலவரத்தை சிங்கப்பூர் எதிர்கொண்டு வருகிறது என்றும் அவர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூரில் உள்ளவர்கள் இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் ஏறத்தாழ அரை மில்லியன் வெள்ளியை மோசடிகளில் இழந்துள்ளனர். அந்த அரையாண்டு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 20,000 மோசடிப் புகார்கள் செய்யப்பட்டன.