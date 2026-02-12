Home
பிரதமர் தலைமையில் புதிய தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு மன்றம்

பிரதமர் வோங் தலைமையில் புதிய தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) மன்றம் அமையவுள்ளது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
கீர்த்திகா ரவீந்திரன்

சிங்கப்பூரின் தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) செயல்திட்டத்தை வழிகாட்டி இயக்கவும் தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு மன்றம் அமைய உள்ளது.

இந்த மன்றத்துக்கு திரு வோங் தலைமை தாங்குவார்.

இந்த மன்றம் தேசிய ‘ஏஐ’ இலக்குகளை முன்னெடுக்கும். பொருத்தமான தொழில்துறை, வளர்ச்சி திறனும் கொண்ட துறைகளில் இந்த இலக்குகளை மன்றம் செயல்படுத்தும்.

புத்தாக்கமிக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ‘ஏஐ’ தீர்வுகளின் மேம்பாடு, பரிசோதனை, பயன்பாடு, விளைவுகளை அளவிடுதல் ஆகியவற்றைத் துரிதப்படுத்தவும் புதிய மன்றம் வளங்களை வழங்கும்.

தேசிய ‘ஏஐ’ மன்றத்தின் உறுப்பினர்கள்:

1. துணைப் பிரதமரும் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சருமான கான் கிம் யோங்.

2. சமுதாயக் கொள்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு, சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங்.

3. தகவல், மின்னிலக்க மேம்பாட்டு அமைச்சர் ஜோசஃபின் டியோ.

4. மனிதவளம் மற்றும் எரிசக்தி, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சர் டான் சீ லெங்.

5. தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹோங் டாட்.

6. தற்காலிக போக்குவரத்து அமைச்சரும் நிதிக்கான மூத்த துணை அமைச்சருமான ஜெஃப்ரி சியாவ்.

