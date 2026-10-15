சிங்கப்பூரில் கட்டுமான நிறுவனங்கள் செப்டம்பர் மாதத்தில் 296 புதிய தனியார் வீடுகளை விற்பனை செய்துள்ளன. இது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விற்பனையான 153 வீடுகளைவிட கிட்டத்தட்ட இருமடங்காகும். மேலும், இது கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் விற்பனையான 255 வீடுகளைவிட 16.1 விழுக்காடு அதிகம் என நகர மறுசீரமைப்பு ஆணையம் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 15) வெளியிட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
கட்டுமான நிறுவனங்கள், எக்சிகியூட்டிவ் கூட்டுறவு வீடுகளைத் தவிர்த்து, செப்டம்பர் மாதத்தில் 158 வீடுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 116 வீடுகளைவிட அதிகம். மேலும், இது 2025 செப்டம்பரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 20 வீடுகளைப்போல் கிட்டத்தட்ட எட்டு மடங்காகும்.
எக்சிகியூட்டிவ் கூட்டுறவு வீடுகளையும் சேர்த்து, கட்டுமான நிறுவனங்கள் செப்டம்பர் மாதத்தில் 319 வீடுகளை விற்பனை செய்துள்ளன. இது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விற்பனையான 171 வீடுகளையும், கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில் விற்பனையான 270 வீடுகளையும்விட அதிகம்.
பெரிய புதிய வீடுகளின் விற்பனை இல்லாததாலும், சீனர்களின் ஆத்மசாந்தி மாதக் காலத்தாலும் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்ட ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குப் பிறகு இந்த மீட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
ரியாலியன் (ஆரஞ்சுடீ & இடிசி குழுமம்) நிறுவனத்தின் தலைமை ஆய்வாளரும் உத்தி வகுப்பாளருமான கிறிஸ்டின் சன், செப்டம்பர் மாதத்தின் பரிவர்த்தனைகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கு செப்டம்பர் 11 முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றதாகக் கூறினார். இது, சீனப் புத்தாண்டு ஏழாம் மாதத்திற்குப் பிறகு வாங்குபவர்களின் செயல்பாடு அதிகரித்திருப்பதைக் காட்டுகிறது.
மேலும், “அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நிலவரப்படி, அக்டோபர் மாதத்தின் புதிய விற்பனைகளின் எண்ணிக்கை 380ஆக உள்ளது. இது செப்டம்பர் மாதத்தின் 296 ஒப்பந்தங்களை ஏற்கெனவே விஞ்சியுள்ளது,” என்றும் அவர் கூறினார்.
செப்டம்பர் மாதத்தில் புதிய தனியார் வீட்டு விற்பனையில், ‘மத்திய வட்டாரத்தின் பிற பகுதிகள்’ அதிக பங்கைக் கொண்டிருந்தன; இதில் 131 வீடுகள் விற்கப்பட்டன. இது மொத்த விற்பனையில் 44.3 விழுக்காடு. இதற்கு அடுத்தபடியாக, ‘மத்திய வட்டாரத்திற்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகள்’ 125 வீடுகள் (42.2 விழுக்காடு) விற்பனையாயின. அதே நேரம், ‘மைய மத்திய வட்டாரத்தில்’ விற்பனையான வீடுகளின் எண்ணிக்கை 40ஆகப் (13.5 விழுக்காடு) பதிவானது.