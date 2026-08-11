தற்போது புகைப்பிடிப்பவர்களின் உயிரியல் வயது, புகைப்பிடிக்காதவர்களை விட 3.6 ஆண்டுகள் அதிகமாக உள்ளது. அதே சமயம், உடல் பருமன் கொண்டவர்களின் உயிரியல் வயது, இயல்பான உடல் நிறை குறியீட்டு எண் கொண்டவர்களை விட 4.2 ஆண்டுகள் அதிகமாக இருக்கலாம்.
நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதைக் குறிக்கும் கால வயதைப் போலல்லாமல், உயிரியல் வயது நமது உடல்கள் எவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது.
இதற்கிடையில், அடிக்கடி உடற்பயிற்சி செய்த சிங்கப்பூர் பங்கேற்பாளர்களின் உயிரியல் வயது, ஒருபோதும் உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள் அல்லது மாதத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குறைவாக உடற்பயிற்சி செய்தவர்களை விட சுமார் 1.25 ஆண்டுகள் குறைவாக இருந்தது. அதே சமயம், தாவர உணவு உட்கொள்ளாதவர்களை விட, தாவர உணவு உட்கொண்டவர்களின் உயிரியல் வயது சுமார் ஓர் ஆண்டு குறைவாக இருந்தது.
சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய பத்தாண்டு கால சிங்கப்பூர் நீள்வட்ட முதுமை ஆய்வுகளிலிருந்து கிடைத்த இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள், சுமார் ஆறு வாரங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஓர் உயிரியல் வயதுப் பரிசோதனைக்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன.
துல்லிய சுகாதார நிறுவனமான லூசென்ஸ் குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாகி டான் மின்-ஹான், ஆசியக் குழுமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் பரிசோதனையை உருவாக்க உள்ளூர் ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியதாகக் கூறினார். இந்தப் பரிசோதனை, பயனர்களின் உடல்கள் எவ்வளவு வேகமாக முதுமையடைகின்றன என்பதைத் தெரிவிப்பதோடு, தனிநபர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக நிர்வகிக்க மற்றொரு கருவியையும் வழங்குகிறது.
செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) இந்தச் சோதனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வில் பேசிய வர்த்தக, தொழில்துறை (எரிசக்தி, தொழில்துறை) அமைச்சர் டான் சீ லெங், தரவுகளின் அடிப்படையில் இயங்கும் இந்தச் சுகாதார மதிப்பீட்டுக் கருவியானது, பொது-தனியார் ஒத்துழைப்பு எவ்வாறு ஆராய்ச்சிக்கும் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைத்து, ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதற்கு ஒரு ஊக்கமளிக்கும் எடுத்துக்காட்டு என்று கூறினார்.
சிங்கப்பூர் மூப்படையும் மக்கள்தொகையுடன் போராடும் நேரத்தில் இந்தக் கண்டுபிடிப்பு வந்துள்ளது.
இந்தத் தேசிய சவாலை எதிர்கொள்ள, ஆய்வு, புத்தாக்கம், தொழில்முனைவு 2030 திட்டத்தின் கீழ் ஆரோக்கியமான, வெற்றிகரமான நீண்ட ஆயுளை அதிகரிப்பதற்கான பெரும் சவாலுக்கு அண்மையில் $350 மில்லியனை அரசாங்கம் ஒதுக்கியுள்ளது. இது மூப்படையும் முக்கியமான சவால்களுக்குத் தீர்வுகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.