Home
quick-news-icon

மலாய், முஸ்லிம் சமூகத்திற்குச் சேவையளிக்கப் புதிய இணையத்தளம்

மலாய், முஸ்லிம் சமூகத்திற்குச் சேவையளிக்கப் புதிய இணையத்தளம்

2 mins read
6a95ce56-473f-4614-bafe-88b9201619ed
முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் தற்காலிக அமைச்சர் ஸாக்கி முகம்மது, M³+ Directory இணையத்தளத்தை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

சிங்கப்பூரில் உள்ள மலாய், முஸ்லிம் சமூகத்தினர் தங்களுக்குத் தேவையான ஆதரவுத் திட்டங்களை எளிதாகப் பெற புதிய இணையத்தளம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

M³+ Directory என்ற அந்த இணையத்தளத்தில் பல்வேறு அமைப்புகளின் உதவித் திட்டங்களும் சேவைகளும் ஒருங்கே தொகுக்கப்பட்டு இடம்பெற்றுள்ளன.

இதில் நிதி உதவி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற பல வகையான முக்கியமான பிரிவுகள் அடங்கும்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 30) ஹார்ட்பீட்@பிடோக் (Heartbeat@Bedok) கட்டடத்தில் இந்தத் திட்டம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் தற்காலிக அமைச்சர் ஸாக்கி முகம்மது இதனை அறிவித்தார்.

“ஒரு பெற்றோர், ஓர் இளையர் அல்லது வேலை மாறுபவர் தங்களுக்குத் தேவையான வாய்ப்புகளை எந்த அமைப்பிடம் பெறுவது எனக் குழம்பக் கூடாது. உதவி பெறும் வழிகளை நம் அமைப்புகள் மேலும் எளிதாக்க வேண்டும். அமைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து இணைந்து செயல்படவும் இந்த இணையத்தளம் உதவும்,” என்றார் திரு ஸாக்கி.

மலாய்/முஸ்லிம் சமூகத்தை ஆதரிக்கும் எம்3+ கட்டமைப்பு, எம்3 கட்டமைப்பின் விரிவாக்கமாகும்.

எம்3 கட்டமைப்பு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல்முறையாகத் தொடங்கப்பட்டது. அதில் சிங்கப்பூர் இஸ்லாமியச் சமய மன்றம் (முயிஸ்), மெண்டாக்கி, மக்கள் கழக மலாய் நற்பணிச் செயற்குழுக்கள் மன்றம் ஆகியவை இடம்பெற்றன. பின்னர் அது விரிவாக்கம் கண்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
செயின்ட் ஹில்டாஸ் தொடக்கப்பள்ளித் தமிழாசிரியர் 68 வயது மகாதேவி பாலசுந்தரத்திற்கு இவ்வாண்டின் ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது’ வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மகாதேவி பாலசுந்தரத்திற்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது

30 Aug 2026 - 6:30 AM

நல்லாசிரியர் விருது 2026 நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்கள், கல்வி அமைச்சு அதிகாரிகள், சமூகத் தலைவர்கள், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், விருது பெற்ற ஆசிரியர்கள்.

தமிழ் கற்பித்தலில் உன்னதச் சேவையைக் கொண்டாடிய விருது விழா

29 Aug 2026 - 8:13 PM

மாற்று சமிக்ஞை அமைப்பு சோதிக்கப்படும் ஒரு ரயிலில், நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம், எஸ்எம்ஆர்டி, சீன சமிக்ஞை அமைப்பு நிறுவனமான காஸ்கோ ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் சோதனை வரைப்படத்தைப் பார்வையிடுகின்றனர்.

புதிய எம்ஆர்டி மாற்றுத் ரயில் கட்டுப்பாட்டு முறை சோதனைகள் நிறைவு

29 Aug 2026 - 4:54 PM

‘ரணபாலி’ படத்தில் ஒரு காட்சி.

தள்ளிப்போன ‘ரணபாலி’ வெளியீடு

29 Aug 2026 - 4:59 PM

இந்தப் புதிய இணையத்தளத்தை ‘முதற் படி’ என்று குறிப்பிட்ட திரு ஸாக்கி, வரும் மாதங்களில் மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்று கூறினார். மாறிவரும் உலகிற்கு மலாய்/முஸ்லிம் சமூகத்தைத் தயார்ப்படுத்த இந்த நடவடிக்கைகள் உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

கொள்கை உருவாக்கத்தில் சமூகத்தின் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக விரிவுபடுத்தப்பட்ட CiptaSama@M³ என்ற திட்டத்தையும் அமைச்சர் ஸாக்கி அறிமுகப்படுத்தினார்.

சமூகத்தினர் நம்பிக்கை, அறிவு, மனிதநேயம், அடையாளம் ஆகிய நான்கு அம்சங்களில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
முஸ்லிம்மலாய்சமூகம்

தொடர்புடைய செய்திகள்