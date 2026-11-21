ஒவ்வொரு தலைமுறை முழுநேர தேசியச் சேவையாளர்களிலும் கூடுதலானோர் தலைமைத்துவப் பொறுப்புகளை வகிக்கக்கூடும் என்று தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
போர் நடவடிக்கைகள் இப்போது ஓரிடத்திலிருந்து இயக்கப்படும் முறையிலிருந்து மாறிவரும் நிலையில் சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை, பல கோணங்களிலிருந்து போரிட வகைசெய்யும் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் நிறைந்த, சிறிய படைகளுடன் செயல்படத் தன்னைப் பழக்கப்படுத்தி வருகிறது.
அப்படியென்றால், சிங்கப்பூரின் பிறப்பு விகிதம் குறைவாக இருந்துவந்தாலும் பயிற்சி அதிகாரிப் பள்ளி, நிபுணத்துவப் பயிற்சி அதிகாரிகள் பள்ளி ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெறும் ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் மாற வாய்ப்பில்லை என்று திரு சான் விளக்கினார்.
சரியும் பிறப்பு விகிதத்தின் தாக்கம்
சிங்கப்பூரின் பிறப்பு விகிதம் சென்ற ஆண்டு, வரலாறு காணாத அளவில் 0.87க்குச் சரிந்தது. அப்படியென்றால் தற்போது ஒவ்வொரு 100 சிங்கப்பூர்வாசிகளுக்கும் 44 பிள்ளைகளும் 19 பேரப் பிள்ளைகளும் இருப்பதாக அர்த்தமாகும்.
ஒவ்வொரு தளபதிக்கும் இருக்கும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் என்றும் திரு சான் தெரிவித்தார். போர்ப் படைகளிடம் மேம்பட்ட தொடர்பு மற்றும் ஆளில்லா முறைகள் போன்ற அதிநவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் இருந்துவரும்போதும் இந்நிலை உருவாகியுள்ளது.
“சிங்கப்பூரும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படையும் உங்களிடமிருந்து கூடுதல் பொறுப்பை எதிர்பார்க்கின்றன, குறைவானதை அல்ல,” என்று திரு சான் புதிதாகப் பதவியேற்ற ராணுவ நிபுணர்களிடமும் வல்லுநர்களிடமும் கூறினார்.
“நவீனத் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உங்கள் கைவசம் இருக்கும். நீங்கள் சிறிய படைகளுக்குத் தலைமை தாங்கக்கூடும். அதேவேளை, உங்களுக்குக் கூடுதல் பொறுப்புகள் இருக்கும்,” என்றார் அமைச்சர் சான்.
வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) ஆற்றிய உரையில் திரு சான், சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை தொடர்ந்து உருமாறவேண்டியதற்கான அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். அதோடு, தங்களின் திறன்களைத் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கொள்ளுமாறும் மேலும் சிறந்த தளபதிகளாக உருவெடுக்குமாறும் அவர் புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள வீரர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.