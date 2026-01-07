சிங்கப்பூரின் நியமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகப் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும் ஹரேஷ் சிங்கராஜு, தான் எந்த ஓர் அரசியல் கட்சியையும் சாராதவர் என்று தெரிவித்துள்ளார். மசெக (PAP) சின்னம் கொண்ட டி-சட்டையை அவர் அணிந்திருக்கும் படம் ஒன்று இணையத்தில் பகிரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் அந்த விளக்கத்தைத் தந்துள்ளார். அந்தப் படம் தற்போது அவரது இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. மசெகவிலிருந்து எப்போது விலகினீர்கள் என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கேட்ட கேள்விக்கு திரு சிங்கராஜு பதிலளிக்கவில்லை.
நான் எந்தக் கட்சியிலும் இல்லை: ஹரேஷ் சிங்கராஜு
35 வயது குடும்ப மருத்துவர் டாக்டர் ஹரேஷ் சிங்கராஜு. - படம்: சமூக ஊடகம்
No longer a member of any political party: Haresh Singharaju
Haresh Singaraju, a newly appointed Nominated Member of Parliament in Singapore, clarified that he is not affiliated with any political party. This statement followed the circulation of a photo showing him wearing a People's Action Party (PAP) logo t-shirt, which has now been removed from his Instagram. When asked by The Straits Times about when he left the PAP, Mr. Singaraju did not provide an answer.Generated by AI
