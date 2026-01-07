Home
நான் எந்தக் கட்சியிலும் இல்லை: ஹரேஷ் சிங்கராஜு

35 வயது குடும்ப மருத்துவர் டாக்டர் ஹரே‌ஷ் சிங்கராஜு. - படம்: சமூக ஊடகம்

சிங்கப்பூரின் நியமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகப் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும் ஹரேஷ் சிங்கராஜு, தான் எந்த ஓர் அரசியல் கட்சியையும் சாராதவர் என்று தெரிவித்துள்ளார். மசெக (PAP) சின்னம் கொண்ட டி-சட்டையை அவர் அணிந்திருக்கும் படம் ஒன்று இணையத்தில் பகிரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் அந்த விளக்கத்தைத் தந்துள்ளார். அந்தப் படம் தற்போது அவரது இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. மசெகவிலிருந்து எப்போது விலகினீர்கள் என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கேட்ட கேள்விக்கு திரு சிங்கராஜு பதிலளிக்கவில்லை.

