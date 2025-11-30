வைட் சேண்ட்ஸ் மால் (White Sands Mall) கடைத்தொகுதியில் இருக்கும் மெக்டானல்ட்ஸ் துரித உணவகக் கிளையைப் பயன்படுத்த புதிதாக தேசிய சேவையைத் தொடங்கும் வீரர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்படவில்லை என்று சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படையின் அடிப்படை ராணுவப் பயிற்சி நிலையம் (பிஎம்டிசி) அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
அந்தத் தடை விதிக்கப்பட்டதாக இணையத்தில் வதந்திகள் பரவியதைத் தொடர்ந்து பிஎம்டிசி இவ்வாறு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
தெக்கோங் தீவில் உள்ள பிஎம்டிசி நிலையத்தில் அடிப்படை ராணுவப் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வீரர்கள் பாசிர் ரிசிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்படுவர். அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படும் பகுதிக்கு வைட் சேண்ட்ஸ் மால்தான் ஆக அருகே இருக்கும் கடைத்தொகுதி.
இந்த விவகாரம் குறித்து சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) ஃபேஸ்புக்கில் தெளிவுபடுத்திய பிஎம்டிசி, “(பிஎம்டிசியிலிருந்து) வெளியே அனுப்பப்படும்போது தேசிய சேவையாளர்கள் தங்களுக்கான தனிப்பட்ட நேரத்தை விரும்பியவாறு செலவிடலாம். அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் நல்ல நடத்தையைக் கடைப்பிடிக்கவேண்டும். பிஎம்டிசி எந்தக் கட்டுப்பாட்டையும் விதிக்கவில்லை,” என்று குறிப்பிட்டது.
தொழில் முனைவரும் சமூக ஊடகப் பதிவுகளை அடிக்கடி பதிவேற்றம் செய்பவருமான நிசன் சான் என்பவர் கடந்த புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) டிக்டாக்கில் ஒரு காணொளியைப் பதிவேற்றம் செய்திருந்தார். பிறகு அப்பதிவுக்குத் கருத்து தெரிவித்த ஒருவர், வைட் சேண்ட்ஸ் மெக்டானல்ட்சைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தனது மகன்களின் தளபதி உத்தரவிட்டிருந்ததாகக் கருத்து பதிவிட்டார். அதனையடுத்த இந்த வதந்தி தலைதூக்கியது.