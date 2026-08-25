Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

‘என்டியு’ உருவாக்கிய மின்விமானம்: முதற்கட்டச் சோதனையோட்டம் வெற்றி

‘என்டியு’ உருவாக்கிய மின்விமானம்: முதற்கட்டச் சோதனையோட்டம் வெற்றி

1 mins read
76e75cd9-2c61-4e64-8bc9-aa3257883447
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக மாணவர் குழு மின்விமானத்தை வடிவமைத்துள்ளது. - படம்: என்டியு
Google News Preferred Icon

சிங்கப்பூரில் முதன்முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட மின்விமானம் வெற்றிகரமாக அதன் முதற்கட்ட சோதனையை முடித்துள்ளது. ஜெர்மனியின் கோ‌ஷ்ஸ்டெட்டில் அந்தச் சோதனை நிறைவேற்றப்பட்டது.

நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட இன்னாள், முன்னாள் மாணவர்களுடன் பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் வோங் இணைந்து மின்விமானத்துக்கான மாதிரியை உருவாக்கினர்.

8 மீட்டர் இறக்கையுடன் கூறிய அந்த மின்விமானம், இப்போதைக்குப் பயணிகளை ஏற்றிசெல்வதற்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை என்று பல்கலைக்கழகம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 25) தெரிவித்தது.

ஜூலை இடம்பெற்ற இரண்டரை வார சோதனையின்போது 3 மீட்டர் நீளமுள்ள மாதிரி மின்விமானம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் பறந்தது.

ஜெர்மானிய வான்வெளி நிலையத்தில் மின்விமானம் சோதிக்கப்பட்டது.

சிங்கப்பூரில் அதன் விமானத்தைச் செயல்படுத்த சிங்கப்பூர் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையத்திடமிருந்து பல்கலைக்கழகக் குழு அதிகாரபூர்வ சான்றிதழ்களை இன்னும் பெறவில்லை.

விமானத்தின் திறனை மேம்படுத்த குழு தொடர்ந்து சோதனைகளை நடத்தும் என்று பேராசிரியர் வாங் தெரிவித்தார்.

விமானத்துக்கு ஆற்றலூட்டவும் மின்கலன் திறனை மேம்படுத்தவும் ஹைட்ரஜனைப் பயன்படுத்த குழு முனைகிறது என்றார் அவர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்த பேராசிரியர் சொலேஹா யாக்கூப்பை மலேசிய அனைத்துலக இஸ்லாமியப் பல்கலைக்கழகம் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.

சர்ச்சைக்குரிய கருத்து: பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியை பணிநீக்கம்

25 Aug 2026 - 5:41 PM

2024 ஜூன் 5ஆம் தேதி இடம்பெற்ற நிறுவியோர் நினைவகத்திற்கான நில அகழ்வு நிகழ்ச்சியின்போது அதன் மாதிரியைப் பார்வையிட்ட அமைச்சர்கள் (இடமிருந்து) டெஸ்மண்ட் லீ, எட்வின் டோங், மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங்.

நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துகொள்ள மூத்தோர்க்கு அழைப்பு

23 Aug 2026 - 8:30 AM

காவிரி ஆற்றுப்படுகைப் பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு, அணைகளின் தற்போதைய நீர் இருப்பு, தமிழகத்தின் பாசனத் தேவைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்ட பிறகே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிரியிலிருந்து 9,000 கன அடி நீர் திறந்துவிட ஒழுங்காற்றுக்குழு பரிந்துரை

25 Aug 2026 - 2:59 PM

சிங்கப்பூர்க் குடியுரிமையுடன் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் குழந்தை அன்பளிப்பாக $10,000 நிதி வழங்கப்படும்.

சிங்கப்பூர்க் குழந்தைகளுக்குக் கிட்டத்தட்ட $70,000 நிதியாதரவு

23 Aug 2026 - 8:55 PM

சிங்கப்பூரில் வர்த்தகச் செயல்பாடுகளைத் தொடங்க முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து கிட்டத்தட்ட $975 மில்லியனை உறுதிப்படுத்தி, சரியான திறனாளர்களைப் பணியமர்த்தி அரசாங்கத்திடமிருந்து போதுமான ஆதரவை பெறவேண்டும் என்று திரு வாங் தெரிவித்தார்.

ஜெர்மனியில் மின்விமானம் வெற்றிகரமாகச் சோதிக்கப்பட்டது.
ஜெர்மனியில் மின்விமானம் வெற்றிகரமாகச் சோதிக்கப்பட்டது. - படம்: என்டியு
குறிப்புச் சொற்கள்
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்விமானம்சோதனை

தொடர்புடைய செய்திகள்