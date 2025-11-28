தெங்கா வட்டாரத்தில் புதிய பள்ளிவாசல் 2030ஆம் ஆண்டுக்கும் 2040ஆம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தின் தொடக்கத்தில் தயாராகிவிடும்.
அது தயாரானதும் சுவா சூ காங்கில் உள்ள அல் ஃபிர்டாவோஸ் பள்ளிவாசல் மூடப்படும்.
இப்பள்ளிவாசல் கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சேவை வழங்கி வருகிறது.
தெங்காவில் கட்டப்படும் புதிய பள்ளிவாசலுக்கும் அல் ஃபிர்டாவோஸ் எனப் பெயரிடப்படும்.
சுவா சூ காங்கில் உள்ள அல் ஃபிர்டாவோஸ் பள்ளிவாசல், முஸ்லிம் சமூகத்தின் சமய வாழ்க்கைக்கு அரும்பங்காற்றியிருப்பதாக முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சரான ஃபைஷால் இப்ராஹிம், நவம்பர் 28ஆம் தேதியன்று அப்பள்ளிவாசலில் நடைபெற்ற வெள்ளிக்கிழமைத் தொழுகைக்குப் பிறகு தெரிவித்தார்.
தெங்காவில் கட்டப்பட்டு வரும் பள்ளிவாசல் தயாரானதும் தெங்கா, புக்கிட் பாத்தோக், சுவா சூ காங் ஆகிய வட்டாரங்களில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்றார் அவர்.
புதிய பள்ளிவாசலில் கொள்ளளவும் வளங்களும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை மூத்த துணை அமைச்சருமான இணைப்பேராசிரியர் ஃபைஷால் இப்ராஹிம் தெரிவித்தார்.