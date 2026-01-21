நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்கு வேறொருவரைத் தேர்ந்து எடுக்குமாறு பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் கடிதம் வாயிலாக விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்க இயலவில்லை என்று பாட்டாளிக் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
அந்தப் பதவிக்கு வேறொருவரை முன்மொழியப்போவதில்லை என்றும் அது கூறியுள்ளது.
தங்களது முடிவை கடிதம் வாயிலாக பிரதமரிடம் தெரிவித்துவிட்டதாக அந்தக் கட்சி தனது இணையத்தளத்தில் புதன்கிழமை (ஜனவரி 21) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
“தனது தலைவர்களைத் தேர்ந்து எடுப்பதில் சொந்த நடைமுறைகளை உருவாக்கி இருப்பதால், வேறொரு எம்.பி.யை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்குத் தேர்ந்து எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்க இயலவில்லை,” என்று கடிதம் வாயிலாகத் தெரிவித்துள்ளதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், “சிங்கப்பூரின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்கு அரசியலமைப்பில் எந்த ஓர் அளவுகோலும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றபோதும் நாடாளுமன்றத்தில் பெரிய கட்சியாக உள்ள பாட்டாளிக் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.பி.யே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆக முடியும் என்ற கருத்தைக் கொண்டுள்ளோம்,” என்று பாட்டாளிக் கட்சி தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.