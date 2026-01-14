திரு பிரித்தம் சிங்கின் நடத்தை மற்றும் பொய் சொன்னதற்கான தண்டனை ஆகியவை நாடாளுமன்றத்தில் நேரடியாகப் பிரதிபலிக்கும் என்பதால், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகத் தொடர அவர் தகுதியானவரா என்பதை நாடாளுமன்றம் ‘தேவையற்ற தாமதமின்றி’ முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவர் இந்திராணி ராஜா கூறினார்.
நீதிமன்றத்தில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திரு சிங் கட்சியின் அரசியலமைப்பை மீறினாரா என்பது குறித்து பாட்டாளிக் கட்சி முடிவெடுக்கும் வரை நாடாளுமன்றம் காத்திருக்க முடியாது என்று புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) அன்று திரு சிங்குக்கு எதிரான இந்தத் தீர்மானத்தைத் தாக்கல் செய்த குமாரி இந்திராணி தெரிவித்தார்.
“இந்த விவகாரத்தில் தேவையற்ற தாமதம் இல்லாமல் இந்த மன்றம் முடிவெடுக்க வேண்டும். ஏனெனில், இது நாடாளுமன்றத்தின் நிலைப்பாடு மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
நாடாளுமன்றச் சிறப்புரிமைகள் குழுவில் சாட்சியமளிக்கும்போது சத்தியப்பிரமாணத்தின் கீழ் பொய் சொன்னதாக திரு சிங் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார். இந்தத் தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.
தனது கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி. ரயீசா கான் நாடாளுமன்றத்தில் கூறிய பொய்யைத் தொடர வழிகாட்டினார் என்றும் நாடாளுமன்றச் சிறப்புரிமைகள் குழுவால் அவர் கண்டறியப்பட்டார்.
ஒரு எம்.பி., நாடாளுமன்றத்திலோ அல்லது அதன் குழுவிடமோ பொய் சொல்லும்போது, அது வெறும் தனிப்பட்ட தவறு அல்லது உத்திபூர்வ தவறான தீர்ப்பு அல்ல என்று குமாரி இந்திராணி வலியுறுத்தினார்.
“இது சிங்கப்பூரர்கள் நம் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையையும், நாம் சேவை செய்யும் மக்களுக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய கடமையையும் பாதிக்கிறது. சிங்கப்பூர் அமைப்பைச் செயல்பட வைக்கும் மற்றும் நேர்மை, ஊழலற்ற தன்மையின் உயர் தரங்களை இது குறைத்து மதிப்பிடுவதற்கு உட்படுத்துகிறது,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
திரு சிங் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியில் தொடர்வாரா என்பது குறித்த முடிவு பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கிடம்தான் உள்ளது, நாடாளுமன்றத்திடம் அல்ல என்று குமாரி இந்திராணி விளக்கினார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்பவர் ஒரு சாதாரண எம்.பி. அல்ல என்றும், மற்ற பின்வரிசை உறுப்பினர்களை விட அவருக்கு அதிக பொறுப்புகளும் சலுகைகளும் உள்ளன என்றும் அவர் கூறினார்.
திரு சிங்கின் வழக்கு தொடர்பான நீதிமன்றத்தின் கண்டுபிடிப்புகளை நாடாளுமன்றத்தில் சுருக்கமாகக் கூறிய திருமதி இந்திராணி, இந்த விவகாரத்தின் முடிவு தெளிவானது மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டது என்று கூறினார்.
“திரு சிங்கின் நடத்தை ஒரு எம்.பி.க்கு அவமானகரமானது மற்றும் பொருத்தமற்றது. மேலும் அவர் ஓர் எதிர்க்கட்சித் தலைவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் தேவைகள் மற்றும் தரங்களைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை,” என்றும் அவர் விவரித்தார்.
இந்த முடிவுக்கு உடன்பட்ட உறுப்பினர்களை இந்தத் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குமாறு அவர் வலியுறுத்தினார்.