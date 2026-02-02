வரலாற்று வட்டாரங்களில் அதிகரித்து வரும் வாடகை உயர்வு, பள்ளி ஒருங்கிணைந்த சமையலறைகளில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பானக் கொள்கலன்களைத் திரும்பப் பெறும் புதிய திட்டம் ஆகியவை பற்றி செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 3) கூடும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும்.
ஜலான் புசார் குழுத் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (எம்.பி.) டெனிஸ் புவா, மரபுடைமை வணிகங்களை ஆதரிப்பதற்கும் அவற்றின் இடப்பெயர்ச்சியைத் தடுப்பதற்கும் சைனாடவுன், கம்போங் கிளாம் போன்ற மரபுடைமைப் பகுதிகளில் வாடகை அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது என கேட்பார் என்று திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 2) அன்று வெளியிடப்பட்ட நாடாளுமன்ற அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 1 முதல் மக்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பானக் கொள்கலன்களைத் திருப்பித் தருவதற்கு 10 காசைத் தங்கள் ஈஸி-லிங்க் அட்டைகள்வழி திரும்பப் பெற அனுமதிக்கும் புதிய திட்டம் குறித்து மன்றத்தின் இரு தரப்பிலிருந்தும் ஐந்து எம்.பி.க்கள் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர்.
நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புறம் தொடர்பான அரசாங்க நாடாளுமன்றக் குழுவின் தலைவரான செம்பவாங் வெஸ்ட் எம்.பி. போ லி சான், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விற்பனை இயந்திரங்கள் எங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பயனீட்டாளர் அறிந்திருப்பதை தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் எவ்வாறு உறுதி செய்யும் என்று கேட்டுள்ளார்.
திரும்ப ஒப்படைக்க முடியாத கொள்கலன்களில் உள்ள பானங்களை, திரும்ப ஒப்படைக்கக்கூடிய கொள்கலன்களில் உள்ள பானங்களின் அதே விலையில் கடைகள் விற்பனை செய்வதைத் தடுப்பது எப்படி என்பதையும் அவர் கேட்டுள்ளார்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 150 மில்லிலிட்டர் முதல் மூன்று லிட்டர் வரையிலான பாட்டில் மற்றும் டின்னில் அடைக்கப்பட்ட பானங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதலாக 10 காசு திரும்பப்பெறக்கூடிய வைப்புத்தொகையாகச் செலுத்துவார்கள்.
இந்தத் திட்டம் தொடங்கும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதிக்குள், பானக் கொள்கலன்களைத் திரும்பப் பெறும் 1,000 இயந்திரங்கள் தீவு முழுவதும் அமைக்கப்படும்.
பள்ளி உணவகங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த சமையலறை மாதிரியைக் கல்வி அமைச்சு செயல்படுத்துவது குறித்தும், அண்மைய இரைப்பைக் குடல் அழற்சி நிகழ்வுகளுடனான அதன் தொடர்பு குறித்தும் ஏழு எம்.பி.க்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.