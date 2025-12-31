Home
பொருள் தொடர்நகர்த்திச் சாதனத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட அவரது பயணப் பெட்டி மீது கடப்பிதழை வைத்திருந்ததால், அது பயணப் பெட்டியுடன் சென்றுவிட்டது. - காணொளிப் படங்கள்: வாக்கர்கென்எஸ்ஜி/டிக்டாக்

சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த ஒருவர் தனது பயணப்பெட்டியை விமான நிலையப் பயணப்பெட்டி கன்வேயர் பெல்ட்டில் அனுப்பியதால், தனது விடுமுறையைக் கிட்டத்தட்ட இழக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

டிசம்பர் 2025ல் வெளியான டிக்டோக் காணொளியில், “walkerkensg” என்ற பயனர், தனது பயணப்பெட்டியைப் பொருள் தொடர்நகர்த்திச் சாதனத்தில் (கன்வேயர் பெல்ட்) இருந்த தனது பயணப்பெட்டியில் எவ்வாறு வைத்தார் என்பதை விவரித்தார்.

பின்னர் வந்த ஒரு காணொளியில், தான் சீனாவின் ஹார்பினுக்குச் செல்வதாகக் கூறிய அவர், அங்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற தனது 14 ஆண்டு கனவு நனவாகவிருந்த வேளை என்று கூறினார்.

இருப்பினும், பொருள் தொடர்நகர்த்திச் சாதனத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட அவரது பயணப் பெட்டி மீது கடப்பிதழை வைத்திருந்ததால், அது பயணப் பெட்டியுடன் சென்றுவிட்டது.

அந்த சம்பவம் பற்றிய ஒரு காணொளியில், கடப்பிதழ் இல்லாமல் தன்னால் பயணம் செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்த அவர் திடீரென்று அதிர்ச்சியில் நின்றார்.

பின்னர் அவர் தனது முந்தைய காணொளியில் ஒரு இணையப் பயனர் கூறிய கருத்துக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, தனது கடப்பிதழை எவ்வாறு திரும்பப் பெற்றார் என்பது குறித்த தொடர் காணொளியை வெளியிட்டார்.

அவர் உதவிக்காக விமான நிலைய ஊழியரை அணுகி, சம்பவத்தின் காணொளி ஆதாரத்தைக் காட்டினார்.

சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அவர் தனது கடப்பிதழை பயண உறுதி அட்டையுடன் (போர்டிங் பாஸ்) திரும்பப் பெற்றதை காணொளி காட்டியது.

எஸ்பிஎஸ்ஸின் மூத்த மேற்பார்வை உதவியாளர் நித்தியானந்தன் பழனி (நாதன்),

இவ்வாண்டு நவம்பர் 14ஆம் தேதி சாங்கி விமான நிலைய முனையம் 4ல் பயணிகள்.

இந்த விடுமுறைக்கு தனக்கு S$5,000 செலவானதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், தனது கடப்பிதழைக் கண்டுபிடித்து அதை என்னிடம் தந்து உதவிய சாங்கி விமான நிலையம், ஸ்கூட், சேட்ஸ் குழும ஊழியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

ஊழியர்கள் நட்பாகவும் உதவிகரமாகவும் இருந்ததற்காக அவர் பாராட்டினார். மேலும் இது பயணத்தின் போது தனது கடப்பிதழைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி கடினமான வழியில் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்றும் அவர் கூறினார்.

அவரது காணொளிகள் 3,000க்கும் மேற்பட்ட விருப்பங்களைப் பெற்றுள்ளன. இந்தச் சம்பவம் பற்றி அறிந்த இணையவாசிகள் கடப்பிதழ் கிடைத்தது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். மேலும் சிங்கப்பூர் விமான நிலைய ஊழியர்கள் திறமையானவர்கள் என்றும் பாராட்டினார்கள்.

குறிப்புச் சொற்கள்
பயணப்பெட்டிகடப்பிதழ்சாங்கி விமான நிலையம்