நிகழ்த்துக்கலை ஊழியர்களுக்கான (Performing Artiste) வேலை அனுமதிச்சீட்டுத் திட்டம் ரத்து செய்யப்படவுள்ளது.
இத்திட்டம் பெரிய அளவில் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததால் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடப்பில் இருந்த இத்திட்டம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்கீழ் மதுபானக் கூடங்கள், ஹோட்டல்கள் போன்ற கேளிக்கை படைப்புகளை வழங்கும் நிலையங்கள் நிகழ்த்துக்கலை ஊழியர்களை வேலைக்கு எடுத்து வந்துள்ளன. ஆறு மாத காலத்துக்கு அவர்களை வேலைக்கு எடுக்க வழிவகுக்கும் இத்திட்டம் 2008ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானது.
ஆனால், குற்றக் கும்பல்கள் இத்திட்டத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி வந்தது, மனிதவள அமைச்சும் காவல்துறையும் அண்மையில் நடத்திய முறியடிப்பு நடவடிக்கைகளில் தெரிய வந்தது.