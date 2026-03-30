காவல்துறை அதிகாரிகள், 19 வயது முகமது ஃபரீட் கேப் அன்ட்ரெய் குறித்து தெரிந்த தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
தெம்பனிஸ் அவென்யூ 4ல் உள்ள புளோக் 807இல் மார்ச் 29ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணியளவில் கடைசியாக திரு ஃபரீட் காணப்பட்டார்.
அவர் பேய்ஜ் நிற டீ சட்டையும் பெர்முடா அரைக்கால்சட்டையும் கறுப்பு செருப்பும் அணிந்திருந்தார்.
காணாமற்போன இளையர் குறித்து தகவலறிந்தோர் 1800-255-0000 என்ற எண்ணில் காவல்துறையைத் தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது www.police.gov.sg/i-witness என்ற இணையப்பக்கத்தை நாடலாம்.
தகவல் அளிப்போரின் தனிப்பட்ட விவரங்களை அதிகாரிகள் ரகசியமாக வைத்திருப்பர்.