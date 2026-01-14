வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) தை மாதம் பிறக்கிறது.
இந்நாளன்று பொங்கல் திருநாள் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்நிலையில், பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாடும் சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சமூகத்துக்குப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங், மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங் ஆகிய இருவரும் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொண்டுள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் தங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டனர்.
“பொங்கலோ பொங்கல் ! அறுவடை விழாவான பொங்கலை சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சமூகம் மிகவும் விமரிசையாகக் கொண்டாடுகிறது. அதுமட்டுமல்லாது, பல கலாசாரங்கள் செழித்தோங்கும் சிங்கப்பூரில், அதனுடைய முக்கிய, அர்த்தமுள்ள அங்கமாகப் பொங்கல் திருநாள் உள்ளது. பாரம்பரியத்தைக் கௌரவிக்கும் வகையிலும் வாழ்வில் கிடைத்த அனைத்து நலன்களுக்கு நன்றியுரைக்கவும் குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் ஒன்று கூடும் நன்னாளாகப் பொங்கல் திருநாள் விளங்குகிறது. புதிய ஆண்டிற்குள் நம்பிக்கையுடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் அடியெடுத்து வைக்க பொங்கல் திருநாள் வகை செய்கிறது.
“பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். லிட்டில் இந்தியாவிலும் இந்திய மரபுடைமை நிலையத்திலும் நிறைந்திருக்கும் கொண்டாட்ட உணர்வை அனுபவித்து மகிழ சிறிது நேரத்தை ஒதுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்,” என்று பிரதமர் வோங் பதிவிட்டார்.
“பொங்கலோ பொங்கல்! பொங்கல் வாழ்த்துகள்! பொங்கல் திருநாள் என்பது அறுவடை விழாவாகும், இதைச் சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சங்கம் கொண்டாடுகிறது. பற்பல நன்மைகளை அள்ளித் தரும் சூரிய பகவானுக்கும் இயற்கை அன்னைக்கும் பொங்கல் திருநாளன்று தமிழர்கள் நன்றி தெரிவிக்கின்றனர். பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடனும் செழிப்புடனும் வாழ வாழ்த்துகிறேன்,” என்று மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங் தமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.