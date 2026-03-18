மத்திய கிழக்கில் போர் தொடரும் ஒவ்வொரு வாரமும், ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையிலும், உலகப் பொருளியலில் ஒரு பெரும் வீழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கான அபாயமும் எல்லா இடங்களிலும் வாழ்க்கைச் செலவுப் பிரச்சினைகள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பும் உயர்கிறது என்று அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீண்டகால சண்டையானது எரிபொருள் விலைகள் உயர்வதற்கும், அவை நீண்ட காலத்திற்கு உயர்வாகவே நீடிப்பது மட்டுமல்லாமல், உணவு விநியோகம் மற்றும் விலைகளையும், அத்துடன் உலகம் சார்ந்திருக்கும் பல அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விநியோகத்தையும் பாதிக்கும் என்று வரும் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கத்தின் செலவுத் திட்டங்களுக்கு முறைப்படி ஒப்புதல் அளித்தபோது திரு தர்மன் கூறினார்.
புதன்கிழமை (மார்ச் 18) அன்று சமூக ஊடகப் பதிவுகளில், “ஏற்கெனவே நெருக்கடியில் இருந்த உலகப் பொருளியல் மற்றும் நிதிச் சந்தைகளுக்கு இந்த மோதல் ‘ஒரு பெரிய புதிய அழுத்தப் புள்ளியை’ பிரதிபலிக்கிறது,” என்று அதிபர் கூறினார்.
இருப்பினும், இந்தப் பொருளியல் பிரச்சினைகள் உலகம் எதிர்கொள்ளும் மிகக் கடுமையான அபாயங்கள் அல்ல என்று கூறிய திரு தர்மன், “உலகளாவிய அரசியல் நிலையற்ற தன்மையின் நீண்டகாலப் புயலுக்கு நம்மைத் தயார்ப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்,” என சிங்கப்பூரர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
“ஒரு விதத்தில், நாம் மேலும் பலவீனமான ஓர் உலகத்தை எதிர்நோக்குகிறோம்,” என்று அவர் கூறினார்.
ஆனால், ஒரு சிறிய நாடாக இந்தக் கொந்தளிப்பான சூழலைச் சமாளிக்கும் வேளையில், சிங்கப்பூரிடம் உத்திபூர்வ பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உள்ளன என்று அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் கூறினார்.
சிங்கப்பூர் திரட்டி வைத்துள்ள கையிருப்பு, முன்பு செய்தது போலவே, பெரும் நெருக்கடிகளைச் சமாளிக்க உதவும். சிங்கப்பூரின் வரவுசெலவுத் திட்டங்கள், எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக சில நிதிகளைப் பாதுகாத்து வைக்கும் அதேவேளையில், திறன்கள் மற்றும் ஆற்றல்களில் துணிச்சலாக முதலீடு செய்யவும் நாட்டிற்கு வழிவகை செய்கின்றன என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
சிங்கப்பூர் உலக நாடுகளால் நம்பப்படும் ஒரு நாடாகத் திகழ்கிறது. மேலும் இது பரஸ்பர நன்மைக்காக ஒத்துழைக்க புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது. அதே நேரத்தில் அதன் வர்த்தகம் மற்றும் எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பன்முகப்படுத்தவும் உதவுகிறது என்று திரு தர்மன் கூறினார்.
மார்ச் 6ஆம் தேதி அன்று, நிறுவனங்கள் போட்டித்தன்மையைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கான கூடுதல் ஆதரவையும், செயற்கை நுண்ணறிவின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதற்கான தேசிய அளவிலான உந்துதலையும் உள்ளடக்கிய, சாதனை அளவிலான 154.7 பில்லியன் வெள்ளி செலவுத் திட்டத்தை நாடாளுமன்றம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றியது.