சிங்கப்பூருக்கும் புருணைக்கும் இடையிலான தற்காப்பு உறவுகளின் 50ஆம் ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் அக்டோபர் 9, 10 ஆகிய தேதிகளில் புருணைக்கு அதிகாரத்துவ பயணம் மேற்கொள்கிறார்.
அக்டோபர் 10ஆம் தேதியன்று புருணையில் நடைபெறும் கூட்டு அணிவகுப்பில், சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையும் அரச புருணை ஆயுதப்படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் தளவாடங்கள் இடம்பெறும். இதில் புருணை சுல்தான் ஹசனால் போல்கியாவுடன் இணைந்து பிரதமர் வோங் பங்கேற்பார் என்று பிரதமர் அலுவலகம் வியாழக்கிழமையன்று (அக்டோபர் 8) தெரிவித்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, 1976ல் தொடங்கப்பட்ட இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பாதுகாப்பு உறவுகளின் முக்கிய மைல்கற்களைக் காட்சிப்படுத்தும் சிறப்பு நினைவுக் கூடத்தைப் பிரதமரும் வோங்கும் சுல்தானும் இணைந்து திறந்து வைப்பார்கள். மேலும், சுல்தான் போல்கியா அவருக்கு மதிய விருந்தளித்து உபசரிப்பார்.
நாட்டின் பிரதமராக திரு வோங் புருணைக்கு மேற்கொள்ளும் மூன்றாவது பயணம் இது. நாட்டின் உள்துறை அமைச்சின் கீழ் உள்ள புருணை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறைக்கு, இங்கு ‘ரெட் ரைனோ’ என்று அழைக்கப்படும் நான்கு இலகுரக தீயணைப்பு வாகனங்கள் ஒப்படைக்கப்படுவதை அவர் பார்வையிடுவார்.
சிங்கப்பூர் பொறியியல் நிறுவனமான ‘ஹோப் டெக்னி’ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வாகனங்கள், புருணையின் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்காகத் தனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளன என்று பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
பிரதமர் வோங், புருணையின் கிழக்கு எல்லையில் உள்ள டெம்புராங் வட்டாரத்தில் பயிற்சி பெறும் சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை வீரர்களைச் சந்தித்து, அந்நாட்டில் அவர்களின் பயிற்சி அனுபவங்கள் குறித்துக் கலந்துரையாடுவார்.
இந்தப் பயணத்தில் திரு வோங்கும் அவரது மனைவி, பொதுச் சேவைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும் தற்காப்பு அமைச்சருமான சான் சுன் சிங், உள்துறை மற்றும் வெளியுறவு துணை அமைச்சர் ஸுல்கர்னைன் அப்துல் ரஹீம், தஞ்சோங் பகார் குழுத் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரேச்சல் ஓங், பிரதமர் அலுவலகம், தற்காப்பு அமைச்சு, வெளியுறவு அமைச்சு ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் உடன் செல்வார்கள்.