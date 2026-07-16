Home
quick-news-icon

வெளிநாட்டவருக்கு நிரந்தரவாசத் தகுதி பெற்றுத்தருவதாக மோசடி செய்தவருக்குச் சிறை

வெளிநாட்டவருக்கு நிரந்தரவாசத் தகுதி பெற்றுத்தருவதாக மோசடி செய்தவருக்குச் சிறை

2 mins read
78f20e92-818e-4cba-85e5-ba3b34771486
தண்டனையின் விவரங்களை அறிவித்தபோது, மாவட்ட நீதிபதி டான் ஜென் சே, மோசடித் திட்டம் மிகவும் நவீனமானது என்றார்.  - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

‘முதலீடுகளுக்கு’ ஈடாகப் போலியான வேலை ஏற்பாடுகள் மூலம் வேலை அனுமதிச் சீட்டுகளை வழங்கிய மோசடித் திட்டத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்த பெண்ணுக்குச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரர் என்று நீதிமன்ற ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த 43 வயதுப் பெண்ணின் பெயர் வாங் ஜுயே. செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14), அவருக்கு 10 வாரங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. வேலை அனுமதிச்சீட்டுக்கான படிவத்தில் அவர் பொய்த் தகவலைக் கொடுத்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக வாதிட்டபோதும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இந்த முதலீட்டு ஒப்பந்தம் எந்த லாபத்தையும் தராத ஏமாற்று வேலை என்பதையும் வேலைவாய்ப்பு அனுமதி மட்டுமே இதன் மூலம் கிடைத்த ஒரே பலன் என்பதையும் நீதிபதி கண்டறிந்தார்.

சிங்கப்பூரில் நிரந்தரவாசத் தகுதியைப் பெறும் நம்பிக்கையில், சீன நாட்டவர் ஒருவர், போலியான வேலை ஏற்பாட்டில் ‘முதலீடாக’ $360,000 (US$278,970) செலுத்தினார். சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு நிறுவனம், அவருக்கு வேலை அனுமதிச்சீட்டை வழங்குவதற்கு ஈடாக அந்த முதலீட்டைப் பெற்றுக்கொண்டது.

சிங்கப்பூரில் நிரந்தரவாசத் தகுதி பெறும் நம்பிக்கையில், $1 மில்லியனை முதலீடாகச் செலுத்திய சீனாவைச் சேர்ந்த மற்றொருவர் தொடர்பான வழக்கில், வாங் பெயர் முன்னதாக நீதிமன்ற ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஆங் செக் சாய் என்பவருக்குச் சொந்தமான எம்டபிள்யூ டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்தில் ‌ஷாங் சிங்கியாவோ பணியமர்த்தப்படுவார் என்று பொய்யான அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு, அந்த ஆடவர் இருவருக்கும் ஷாங் உடந்தையாக இருந்திருந்தார்.

‌ஷாங், தனது சாட்சியத்தில், சிங்கப்பூருக்குத் தாம் குடிபெயர்வதற்கு உதவக்கூடிய குடிநுழைவு முகவராக வாங் தமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகச் சொன்னார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அட்லான்டா விளையாட்டரங்கில் இங்கிலாந்துடன் பொருதிய அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினாவின் லாடாரோ மார்டினெஸ் தமது அணிக்கான இரண்டாவது கோலைப் புகுத்தி வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.

உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா

16 Jul 2026 - 9:39 AM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

அரபிக் கடலில் ஜூன் 30ஆம் தேதி, அமெரிக்கப் போர்க் கப்பலின் மேலாக அதன் போர் விமானங்கள் வானில் அணிவகுத்த காட்சி.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்; ‘வாழ்வா சாவா’ போர் என ஈரான் எச்சரிக்கை

16 Jul 2026 - 10:19 AM

லிட்டில் இந்தியாவில் உள்ள கடைவீட்டில் இருந்து சட்டவிரோதத் தொழிலை நடத்திவந்த ராஜு கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரிக்கும் ஏப்ரலுக்கும் இடையில் $28 மில்லியனுக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளார்.  

லிட்டில் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக $28 மில்லியன் வசூலித்தவருக்குச் சிறை

15 Jul 2026 - 10:00 PM

எ.வ. வேலு.

ஊழல் வழக்கு: எ.வ. வேலுவிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை

15 Jul 2026 - 6:48 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்: ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

இந்தப் புதிய விதிமுறையின்படி, இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் கொத்தடிமைகள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டவையா என்பதை இந்தியாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தக அமைப்பு விரிவாக விசாரிக்க வேண்டும்.

கொத்தடிமை முறை மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களுக்கு இந்தியா தடை

14 Jul 2026 - 9:05 PM

லே விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ நிறுவனத்திற்காக வேலை செய்யும் பொறியாளரிடமிருந்து போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் பொறியாளர் போதைப்பொருளுடன் கைது

14 Jul 2026 - 1:42 PM

மலேசியாவின் வெளியுறவுத் துறை துணையமைச்சர் லுகானிஸ்மான் அவாங் சாவ்னி.

ஐநா பாதுகாப்பு மன்றத்தின் ரத்து அதிகாரத்தை நீக்க மலேசியா மீண்டும் வலியுறுத்தல்

13 Jul 2026 - 4:10 PM

சிங்கப்பூரில் திருமணங்கள் 6.2 விழுக்காடாக சரிந்துள்ளது. கடந்த 2025ம் ஆண்டில் மொத்தம் 24,688 திருமணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2024ம் ஆண்டுடன் ஒப்புநோக்க இது 6.2 விழுக்காடு குறைவு.

சிங்கப்பூரில் திருமணங்கள் 6.2% சரிவு; மணமுறிவுகள் குறைவு

10 Jul 2026 - 6:23 PM

அவர் $360,000 முதலீட்டிற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார்; அதில் 36 மாதங்களுக்கு மாதந்தோறும் $10,000 நிலையான ஈவுத்தொகையும் எம்டபிள்யூ அவருக்கு வேலைவாய்ப்பு அனுமதிச்சீட்டு வழங்குவதற்கான நிபந்தனையும் அடங்கியிருந்தன.

எம்டபிள்யூ நிறுவனத்தில் பணிபுரியாதபோதும், ‌ஷாங் 13 மாதங்களுக்கு எம்டபிள்யூ நிறுவனத்திடமிருந்து மாதந்தோறும் $10,000 ‘சம்பளம்’ பெற்றார். அது தமது அசல் முதலீட்டுத் தொகையும் முதலீட்டிற்குமான ஈவுத்தொகையும் என்று அவர் கூறினார்.

தண்டனையின் விவரங்களை அறிவித்தபோது, மாவட்ட நீதிபதி டான் ஜென் சே, இந்த மோசடித் திட்டம் மிகவும் நவீனமானது என்றார். இதில் பங்கேற்பதற்காகச் சிங்கப்பூர் நிறுவனம் ஒன்றைக் கண்டறிவதும் இதில் அடங்கும் என்று அவர் கூறினார்.

வாங், தண்டனையையும் தீர்ப்பையும் எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மோசடிதிட்டம்வெளிநாட்டவர்நிரந்தரவாசிசிறைத்தண்டனை

தொடர்புடைய செய்திகள்