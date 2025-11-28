பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவல் பிரித்தம் சிங்கின் மேல்முறையீட்டு வழக்குக்கான தீர்ப்பு வரும் டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி வெளிவரும்.
நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் பொய் சொன்னதாகத் தம் மீது சுமத்தப்பட்ட இரு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிராக சிங் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். அதுகுறித்த முடிவு அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 4) தெரியவரும்.
சிங்கப்பூரின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சிங்கின் மேல்முறைடு குறித்த நீதிமன்ற விசாரணை இம்மாதம் நான்காம் தேதி நடந்தது. சிங், நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் பொய் சொன்னார் என்று தீர்ப்பளிக்கும்போது நீதிபதி முக்கியமான ஆதாரங்களைக் கருத்தில்கொள்ளவில்லை என்பது அவரைப் பிரதிநிதிக்கும் வழக்கறிஞர்களின் வாதம்.
இவ்வாண்டு பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி சிங் இவ்வழக்கில் குற்றம் புரிந்தார் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. நாடாளுமன்றத்தில் உண்மையை மறைக்குமாறு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரயிசா கானுக்கு அறிவுரை வழங்கியதில் தமது பங்கு குறித்து சிங், நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் பொய் சொன்னதற்காக அவருக்கு மொத்தம் 14,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.