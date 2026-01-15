சிங்கப்பூரின் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியில் இருந்து பிரித்தம் சிங்கை பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் நீக்கியுள்ளார். அந்தப் பதவிக்கு வேறொரு எம்.பி.யைத் தேர்ந்து எடுக்குமாறு பாட்டாளிக் கட்சியிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பிரதமர் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
“திரு சிங்கிற்கு விதிக்கப்பட்ட குற்றவியல் தண்டனையையும் அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவிக்குத் தகுதியற்றவர் என்ற நாடாளுமன்றத்தின் கருத்தையும் நன்கு ஆராய்ந்த பின்னர் அவர் அந்தப் பதவியில் தொடருவது பொருத்தமாக இருக்காது என்று முடிவுசெய்துள்ளேன்,” என்று திரு வோங் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரித்தம் சிங்கை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்க பிரதமர் எடுத்திருக்கும் முடிவு உடனடியாக நடப்புக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.