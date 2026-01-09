நாடாளுமன்ற சிறப்புரிமைக் குழுவில் திரு பிரித்தம் சிங் பொய்யுரைத்ததாகக் குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் நாடாளுமன்ற எதிரணித் தலைவராகச் செயல்படத் தகுதி உள்ளவரா இல்லையா என்ற விவாதம் நடைபெறவுள்ளது.
இதன்தொடர்பான முன்மொழிவை அவைத்தலைவர் இந்திராணி ராஜா, அடுத்துவரும் நாடாளுமன்ற அமர்வுக்காக முன்வைத்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றம் அடுத்ததாக ஜனவரி 12ஆம் தேதி கூடும். ஜனவரி 13ல் இதன் தொடர்பான விவாதங்கள் ஜனவரி 13 அல்லது அந்த வாரத்தின் பிற்பகுதி நடைபெறும் என்று அவைத்தலைவர் அலுவலகம், வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 9) அறிக்கை வெளியிட்டது.
திரு சிங்கின் நடத்தை, நாடாளுமன்றத்தில் தரக்குறைவாகவும் தகாத விதத்திலும் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நிலைத்திருக்கத் தகுந்தவரா என்பது குறித்து விவாதம் நடத்தும்படி அந்த அறிக்கை வேண்டுகோள் விடுத்தது.
நாடாளுமன்றச் சிறப்புரிமைக் குழுவின் முன்னிலையில் பொய்யுரைத்ததன் தொடர்பில் திரு சிங் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதையும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
அத்துடன், திரு சிங், தமது கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரயீசா கானை நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து பொய்யுரைக்கும்படி வழிகாட்டியதாகவும் நாடாளுமன்றச் சிறப்புரிமைக் குழு உறுதி செய்ததாகவும் அறிக்கை கூறுகிறது.
திரு சிங்கிற்கு எதிரான தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் நிலைநாட்டியுள்ளதாகவும் அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
பொய்யுரைத்ததன் தொடர்பில் திரு பிரித்தம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதை அடுத்து நாடாளுமன்றத்தில் தகுந்த பதில் நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து நாடாளுமன்றம் கலந்துரையாடவேண்டும் என்று திருவாட்டி இந்திராணி ராஜா முதன்முதலாகக் கூறியதை அடுத்து இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2025 பிப்ரவரி 17ல் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட திரு சிங்குக்கு 7,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் நிலைநாட்டியுள்ளது.
நாடாளுமன்ற எதிரணித் தலைவரின் செயல்களையும் குற்றங்களையும் நாடாளுமன்றம் முக்கியமாகக் கருதவேண்டும் என்று திருவாட்டி இந்திராணி கூறியிருந்தார்.
“சில நாடுகளில் பொய்யுரைத்த, ஏமாற்றிய அல்லது சட்டத்தை மீறிய தலைவர்கள் எந்தச் சட்ட பின்விளைவுகளையோ அரசியல் பின்விளைவுகளையோ சந்திக்காமல் தப்பிவிடுகின்றனர். சிங்கப்பூரில் இத்தகைய தரநிலைகளை ஏற்க முடியாது,” என்று அவர் கூறினார்.