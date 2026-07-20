உட்லண்ட்ஸ் மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய திட்டத்தில் பங்கேற்றதையடுத்து, தாதிமை இல்லங்களில் வசிக்கும் கிட்டத்தட்ட 300 பேருக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவது குறைந்தது.
அவர்கள் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்குச் சென்றதும் குறைந்தது. திட்டத்தின்கீழ் தாதிமை இல்லங்களிலேயே அவர்களுக்குப் பராமரிப்புச் சேவை வழங்கப்பட்டது இதற்குக் காரணமாகும்.
கூடுதலான மூத்தோரைப் பலனடையச் செய்யும் நோக்கில் தற்போது உட்லண்ட்சில் உள்ள ரென் சி தாதிமை இல்லத்தில் மட்டும் செயல்பாட்டில் இருக்கும் இத்திட்டத்தை அவ்வட்டாரத்தில் உள்ள மற்ற தாதிமை இல்லங்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவது குறித்து உட்லண்ட்ஸ் மருத்துவமனை ஆலோசித்துவருகிறது.