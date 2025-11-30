பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 48 வயது ஆடவரின் ஒரே துணையாக நியமிக்கப்படுவதில் முன்னாள் மனைவிக்கும் அக்காவுக்கும் சர்ச்சை மூண்டது. இருவரும் தொடுத்த வழக்கு ஏறக்குறைய ஈராண்டு நீடித்தது.
பாதிக்கப்பட்டவரைக் கவனித்துக்கொள்வதில் அவரின் அக்கா தொடர்ந்து அக்கறை செலுத்தியதாகக் குடும்ப நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
மாவட்ட நீதிபதி கேப்ரியல் சியாங்கின் முடிவை எதிர்த்து ஆடவரின் முன்னாள் மனைவி மேல் முறையீடு செய்திருக்கிறார்.
ஆடவர், சிங்கப்பூரர் என்றும் மோட்டார்வாகனப் பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்புப் பணிகளில் வர்த்தகம் புரிந்தார் என்றும் நீதிமன்ற ஆவணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அவருக்கு இப்போது வயது கிட்டத்தட்ட 50.
அவரின் அக்கா அவரைவிட ஐந்து வயது மூத்தவர். அவரின் முன்னாள் மனைவி 42 வயது கணித ஆசிரியர்.
அவரும் ஆடவரும் 2018ல் விவாகரத்துப் பெற்றனர். அவர்களுக்கு 15 வயதிலும் 13 வயதிலும் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். முன்னாள் மனைவிக்கு இன்னோர் ஆடவருடன் மூன்றாவது மகனும் உள்ளார். விவாகரத்து நடைமுறைகள் முடிந்ததற்கு முன்பு பிறந்தவர் அந்த மகன்.
தம்பதியர் பிரிந்தபோதும், மகன்கள் குறித்து இருவரும் அவ்வப்போது தொடர்பில் இருந்தனர்.
2016ஆம் ஆண்டிலிருந்தே ஆடவரின் முன்னாள் மனைவிக்கும் அக்காவுக்கும் இடையில் உறவு நன்றாக இல்லை.
2023ஆம் ஆண்டு ஆடவருக்குப் பக்கவாதம் ஏற்பட்டது. ஆடவர் அவரின் நலம், சொத்து உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் முடிவெடுக்க முடியாத நிலையில் இருப்பதாக மருத்துவர் ஒருவர் கூறினார்.
ஆடவரின் முன்னாள் மனைவியும் அக்காவும் அவரின் துணையாவதற்கு விண்ணப்பித்தனர்.
முன்னாள் மனைவி மூன்றாவது மகன் பற்றி நீதிமன்றத்தில் சொல்லவில்லை. ஆடவரின் அக்கா தெரிவித்த பிறகுதான் அந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. ஆடவரின் காரை முன்னாள் மனைவி பயன்படுத்தியதோடு அதனைப் பின்னர் விற்றும் விட்டார்.
அதே நேரம், ஆடவருக்குச் சொந்தமான கூட்டுரிமை வீட்டின் பூட்டை அக்கா யாரையும் கேட்காமல் அவராகவே மாற்றிவிட்டார்.
இருப்பினும் பெண்கள் இருவரின் நடத்தையிலும் வேறுபாடு இருந்ததை நீதிபதி சுட்டினார். முன்னாள் மனைவி தாமாக முன்வந்து சில விவரங்களைத் தரவில்லை என்றார் நீதிபதி. முக்கியமாகக் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆடவரைப் பார்க்கத் தாதிமை இல்லத்திற்குச் செல்லவில்லை என்பதையும் அவர் சுட்டினார்.
ஆனால் ஆடவரின் அக்கா தொடர்ந்து வார இறுதிகளில் அவரைக் கண்டுவந்ததற்கான ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் கொடுத்திருந்தார்.
நீதிபதி சியாங், தீர்ப்பை ஆடவரின் அக்காவுக்குச் சாதகமாக வழங்கினார். இருப்பினும் கூட்டுரிமை வீட்டை விற்கக் கூடாது என்றும் அதிலிருந்து வரும் வாடகை ஆடவரின் தேவைகளுக்குப் பயன்படும் என்றும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.