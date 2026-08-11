தனிநபர்களைத் தொடர்புகொண்டு, அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளை வாங்குவதற்காகத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கும் மோசடிக்காரர்களுக்கு எதிராகப் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு புருடென்ஷியல் சிங்கப்பூர் ஓர் அறிவுரையை வெளியிட்டுள்ளது.
இத்தகைய மோசடிகளில், மோசடிக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களைத் தொலைபேசி அழைப்புகள் அல்லது வாட்ஸ்அப் செய்திகள் மூலம் தொடர்புகொள்வார்கள். அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு போலி காப்புறுதி ஆவணங்களைக் காட்டி, பின்னர் அவர்களைப் போலி அதிகாரிகளுடன் இணைத்து, உண்மையான தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுவார்கள் அல்லது பணத்தை மாற்றுமாறு அவர்களை வற்புறுத்துவார்கள்.
புருடென்ஷியல் சிங்கப்பூர் வாடிக்கையாளர்கள் அல்லாத பொதுமக்கள், காப்புறுதித் திட்ட சந்தாதாரர்கள், மோசடியான அழைப்புகள் மற்றும் வாட்ஸ்அப் செய்திகளைப் பெற்றதாகப் புகாரளித்துள்ளனர் என அந்த காப்பீட்டு நிறுவனம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) கூறியது.
“இது ஒரு குற்றவியல் மோசடி நடவடிக்கையின் செயல்,” என்று அது மேலும் கூறியது. “எங்கள் புருடென்ஷியல் அமைப்புகள் பாதுகாப்பாகவே உள்ளன என்றும் ரகசியத் தகவல்கள் எதுவும் கசியவில்லை என்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் உறுதியளிக்க விரும்புகிறோம்,” என்றும் அது கூறியது.
காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டதா என்பதை புருடென்ஷியல் சிங்கப்பூர் குறிப்பிடவில்லை.
தனது ஆலோசனையில், நிறுவனம் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு ஆலோசனை மின்னஞ்சல்களை அனுப்பும் என்றும் பணம் செலுத்துவதற்கான இணைப்புகளை ஒருபோதும் அனுப்பாது என்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உறுதியளித்தது.
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் காப்புறுதித் திட்டத் தகவல்களைப் பாதுகாப்பாகவும் கவனமாகவும் அணுக, PRUServices-ஐ இணையத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது தங்கள் புருடென்ஷியல் சிங்கப்பூர் செயலியில் உள்நுழைய வேண்டும் என்று அது கூறியது.