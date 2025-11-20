பெருவிரைவு ரயில், பொதுப் பேருந்து, டாக்சி உள்ளிட்ட போக்குவரத்துகளை எளிதாகப் பயன்படுத்த மூத்தோருக்கு உதவும் வகையில் உண்மையான ரயில் பெட்டி, பேருந்து, டாக்சி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சமூக மருத்துவமனை.
இதற்காக முதல் தலைமுறை ரயில் பெட்டி நன்கொடையளிக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு வட்டாரத்தில் வாழும் மக்களுக்குச் சேவையாற்றும் வகையில் 100 சமூக மருத்துவமனைப் படுக்கைகள், 140 இடைநிலைப் பராமரிப்புப் படுக்கைகள் கொண்ட செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சமூக மருத்துவமனை (பிடோக்) அதிகாரபூர்வமாகத் திறக்கப்பட்டது.
சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20) அதனைத் திறந்துவைத்தார்.
மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியான நோயாளிகள், மூத்தோர் ஆகியோரை அன்றாட வாழ்க்கைக்குத் தயார்ப்படுத்தும் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தும் இம்மருத்துவமனை, போக்குவரத்து, வீடு சார்ந்த அமைப்புகளுடன் நிகழ்நேரப் பயிற்சிகளுக்கான வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக 23 மீட்டர் நீளமும் 3 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட பெருவிரைவு ரயில் பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சக்கர நாற்காலிக்கான பலகைகள் கொண்ட தளமேடையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சக்கர நாற்காலி உள்ளிட்ட சாதனங்களை முதன்முறை பயன்படுத்தும் மூத்தோருக்கு, எங்குச் சென்று ஏறுவது, எவ்வாறு நிறுத்துவது போன்றவை குறித்து கற்றுக்கொள்ள உதவும். இலகுரயில் பெட்டியில் இருக்கும் பதாகைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வடக்கு-தெற்கு, கிழக்கு-மேற்கு பாதைகளில் பயன்பாட்டில் இருந்த முதல் தலைமுறை ரயில் பெட்டியை நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் நன்கொடையாக அளித்துள்ளது. அதுபோல், எஸ்பிஎஸ் நிறுவனம் பேருந்தையும் கம்ஃபர்ட்டெல்குரோ நிறுவனம் டாக்சியையும் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளன.
இவை, மூத்தோருக்கும் பராமரிப்பாளருக்கும் பயிற்சித் தளமாக விளங்குவதுடன் அன்றாட வாழ்வில் சமூகத்துடன் இயங்குவதில் உள்ள மன அழுத்தத்தையும் குறைக்கும் என்று மருத்துவமனை ஊழியர்கள் கூறினர்.
இத்துடன், சக்கர நாற்காலிக்கு ஏதுவாக வீடு அமைப்பதையும், மேற்கொள்ள வேண்டிய அடிப்படைப் பழக்கங்களைக் கற்பதையும் பயில ‘அன்றாடச் செயல்பாடுகளுக்கான அறை’ எனும் அமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
உண்மையான வீட்டில் உள்ள பொருள்களைக் கொண்ட இந்த அறையில், மூத்தோர், நோயாளிகளின் அன்றாட வாழ்வினை எளிதாக்கப் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இது, ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்ற கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் என்றும் கூறப்பட்டது.
தோட்டக்கலையைப் பழக ஏதுவான அமைப்புகள், மறதிநோய் கொண்ட மூத்தோருக்காகப் படங்கள்மூலம் நினைவைத் தூண்டும் அமைப்பு ஆகியவையும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
“சமூக மருத்துவமனைகள் சுகாதாரக் கட்டமைப்பை நிலையானதாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன,” என்று கூறிய அமைச்சர் ஓங், அங்குள்ள வசதிகளைச் சுட்டிக்காட்டியதுடன் தடுமாறி விழுவதைத் தடுத்துப் பாதுகாக்கும் முறையும் விரைவில் செயற்கை நுண்ணறிவின் துணையுடன் அறிமுகம் காணும் என்றார்.
பெருவரலாறு கொண்ட செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சமூக மருத்துவமனை புத்தாக்க முயற்சிகளில் ஈடுபடுவது மூத்தோருக்கு நலமுடன் மூப்படைய ஆதவளிக்கும் என்றும் அவர் பாராட்டினார்.