சிங்கப்பூரில் மார்ச் மாதம் வறட்சியான மாதங்களில் ஒன்றாக இருப்பதே வழக்கம். ஆனால் 2025 மார்ச் மாதம் விதிவிலக்காக, மழைப்பொழிவு மிகுந்த மாதமாகப் பதிவாகி உள்ளது. அதற்கு, வழக்கத்திற்கு மாறான பருவமழை 2025 மார்ச் 19, 20 தேதிகளில் பெய்தது முக்கியக் காரணம் என்று சிங்கப்பூர் வானிலை ஆய்வகம் வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 8) தனது ஆண்டறிக்கையில் தெரிவித்தது. அந்த இரு நாள்களில் மட்டும் சிங்கப்பூர் முழுவதும் சராசரியாக 272.3 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ததாக அது குறிப்பிட்டது. அது, ஒரு மாதத்தின் நீண்டகால சராசரி அளவான 209.7 மில்லிமீட்டரைக் காட்டிலும் அதிகம். 2025 மார்ச் மாதத்தில் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் 130 விழுக்காடு அதிகமாக 482.9 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ததாகவும் ஆய்வகம் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.
மார்ச் மாத வறட்சியை நனைத்த மழை
2025 மார்ச் மாதத்தில் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் 130 விழுக்காடு அதிகமாக மழை பெய்தது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
The rain that cooled the month of March
Singapore experienced unusually high rainfall in March 2025, a typically dry month. According to the Meteorological Service Singapore (MSS) report released January 8th, the primary cause was an unusual monsoon on March 19th and 20th. During those two days, an average of 272.3 millimetres of rain fell across the country, exceeding the long-term monthly average of 209.7 millimetres. Overall, March 2025 saw 482.9 millimetres of rain, 130 per cent above the usual average.Generated by AI
