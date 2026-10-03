Home
quick-news-icon

வெஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க் கடற்பகுதியிலிருந்து அரிய வகை ஆமைகள் மீட்பு

வெஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க் கடற்பகுதியிலிருந்து அரிய வகை ஆமைகள் மீட்பு

படம்: ஏக்கர்ஸ்

03 Oct 2026 - 1:12 pm

1 mins read

வெஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க் அருகே உள்ள கடற்பகுதியிலிருந்து ஐந்து அரியவகை அல்பினோ சிவப்பு நிற ஆமைகள் மீட்கப்பட்டன.

ஏஷியாஒன் கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த ஏக்கர்ஸ் எனப்படும் விலங்குநல ஆய்வு, கல்வி அமைப்பு, பொதுமக்களிடமிருந்து தகவல் வந்ததையடுத்து செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி ஆமைகள் மீட்கப்பட்டதாகக் கூறியது.

இவற்றை யாராவது கடல் நீரில் கைவிட்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

அனைத்து ஆமைகளும் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் அவற்றின் ஓடுகளில் பழைய காயங்கள், ஆறிய வடுக்கள், உடைந்த நகம் ஆகியவை காணப்பட்டதாக ஏக்கர்ஸ் குறிப்பிட்டது.

“இவை கடல் நீரில் வாழ்வதற்கு ஏற்றவை அல்ல. கடலில் விட்டுவிட்டால் உப்பு நீரால் கடுமையான நீரிழப்பு ஏற்பட்டு இறுதியில் இறப்பிற்கு வழிவகுக்கும்,” என்று அந்த அமைப்பு எச்சரித்தது.

பொதுவாக, இத்தகைய ‘சிவப்பு காது ஸ்லைடர்’ ஆமைகளை ஏக்கர்ஸ் மீட்பதோ ஏற்றுக்கொள்வதோ இல்லை.

இருந்தாலும் விலங்குகளைப் பாதுகாக்கவும் அவை மேற்கொண்டு துன்பப்படுவதையும் காயமடைவதையும் தடுக்கவும் இந்த விவகாரத்தில் அது தலையிட்டுள்ளது.

தற்போது இவற்றைத் தத்தெடுக்க விரும்புவோரை ஏக்கர்ஸ் தேடி வருகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அதிகரிக்கும் தேவையைப் பூர்த்திசெய்ய செங்காங் - பொங்கோல் பணிமனை விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.

அக்டோபர் 4ல் முழுமையாகச் செயல்படும் செங்காங் வெஸ்ட் எல்ஆர்டி

02 Oct 2026 - 7:58 PM

எச்பிவி2 அல்லது எச்பிவி4 தடுப்பூசியைத் தொடங்கி, அடுத்தடுத்த தடுப்பூசிகளுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் எச்பிவி9 தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ளலாம்.

தகுதிபெறும் பெண்களுக்கு 2027 முதல் மானிய விலையில் ‘எச்பிவி9’ தடுப்பு மருந்து

02 Oct 2026 - 7:25 PM

அக்டோபர் 1ஆம் தேதி கலிபோர்னியாவின் வேண்டென்பெர்க் விண்வெளி தளத்திலிருந்து ஸ்பேஸ்எக்ஸின் ஃபால்கன் 9 ஏவுகணை மூலம் சிங்கப்பூரின் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் ஏவப்பட்டது.

என்டியுவின் செயற்கைக்கோளை விண்வெளியில் ஏவிய ஸ்பேஸ்எக்ஸ்

02 Oct 2026 - 9:00 PM

ஆர்டிஎஸ் ரயில் சேவைக்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் திட்டமிட்டபடி நிறைவேறி வருகின்றன.

ஜோகூர் பாரு-சிங்கப்பூர் ரயில் சேவை இவ்வாண்டுக்குப் பதிலாக அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தொடங்கப்படலாம்

02 Oct 2026 - 8:13 PM

வளர்ப்புப் பிராணிகளைப் பராமரிக்க முடியாமல் அவற்றைச் சிங்கப்பூரின் இயற்கைச் சூழலில் கைவிடக் கூடாது; அதற்குப் பதிலாக, உரிமையாளர்கள் பொருத்தமான உதவி அல்லது வேறு வீடுகளில் மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கான வழிகளைத் தேட வேண்டும் என்று அது அறிவுறுத்தியது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஏக்கர்ஸ்விலங்கு வதைவிலங்குஆமை

தொடர்புடைய செய்திகள்