Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

ஜூன் மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி கண்டது

ஜூன் மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி கண்டது

2 mins read
b688adb9-0ad6-4034-b1d5-48f3093ef9c4
மே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், கடந்த ஜூன் மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை ஒரு விழுக்காடு கூடியது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
multi-img1 of 2
Google News Preferred Icon

கடந்த ஜூன் மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

வலுவாகச் செயல்பட்ட துறைகளில், பொழுதுபோக்குப் பொருள்கள், கடிகாரங்கள், ஆபரணங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கும்.

சிங்கப்பூர்ப் புள்ளிவிவரத் துறை புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 5) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, கடந்த மே மாதத்தில் பதிவான 2.9 விழுக்காட்டு அதிகரிப்பைவிட, ஜூன் மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 4 விழுக்காடு கூடியது.

மோட்டார் வாகனங்கள், அவற்றின் பாகங்கள், உதிரிப் பாகங்கள் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து, சில்லறை விற்பனை ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4.1 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்தது. மே மாதத்தில் அது 3.6 விழுக்காடாகப் பதிவானது.

ஜூன் மாதத்தில், மொத்த சில்லறை விற்பனையின் மதிப்பு $4.2 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டது. மொத்த சில்லறை விற்பனையில் 16.4 விழுக்காடு இணையப் பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து வந்தன. மே மாதத்தில் பதிவான 15.3 விழுக்காட்டைக் காட்டிலும் அது அதிகம்.

பெரும்பாலான சில்லறை வணிகத் துறைகள் ஓராண்டுக்கு முன்னரைக் காட்டிலும் அதிக விற்பனையைப் பதிவு செய்துள்ளன. முக்கியமாக, விளையாட்டுப் பொருள்களின் விற்பனை அதிகரித்ததன் காரணமாக, பொழுதுபோக்குப் பொருள்களின் விற்பனை 11.4 விழுக்காடு கூடியது.

கடிகாரங்கள், ஆபரணங்களின் விற்பனை 10.5 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், கணினி, தொலைத்தொடர்புச் சாதனங்களின் விற்பனை 9.8 விழுக்காடு கூடின.

இதற்கு மாறாக, சில்லறைக் கடைகள் ஆகப் பெரிய சரிவைப் பதிவு செய்துள்ளன. அவற்றின் விற்பனை முந்தைய ஆண்டைவிட 9.5 விழுக்காடு சரிந்துள்ளது. உடைகள், காலணிகளின் விற்பனையும் 1.7 விழுக்காடு இறங்கியது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய மாணவர்களை வரவேற்க நடைபெற்ற விழாவில் சட்ட அமைச்சர் எட்வின் டோங் பேசினார்.

வழக்கறிஞர்கள் நேர்மையாக இருக்கவேண்டும்: எட்வின் டோங்

05 Aug 2026 - 2:39 PM

மலேசியாவின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சாக்கி அஸ்மி (இடது) கடந்த ஆண்டு ஒரு சிறப்பு உரை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.

வழக்கு விசாரணையை விரைவாக்க அதிக நீதிபதிகள்: முன்னாள் தலைமை நீதிபதி

05 Aug 2026 - 7:21 PM

சம்பவம் ரேஸ் கோர்ஸ் ரோட்டில் நிகழ்ந்தது.

லிட்டில் இந்தியா வீட்டில் தீ; 88 வயது ஆடவர் மரணம்

05 Aug 2026 - 7:28 PM

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அபிஜீத் திப்கே.

இப்போதைக்கு அரசியலில் ஈடுபட மாட்டோம்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி

05 Aug 2026 - 5:19 PM

உணவு, பானச் சேவைத் துறையின் விற்பனை ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 2.3 விழுக்காடு சரிந்தது. மே மாதத்தில் அது 0.1 விழுக்காட்டு வளர்ச்சியைக் கண்டிருந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
சில்லறை விற்பனைசரிவுவளர்ச்சி

தொடர்புடைய செய்திகள்