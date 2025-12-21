Home
quick-news-icon

சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ நகரம் இருளில் மூழ்கியது

1 mins read
43e55604-89aa-49b6-87ba-874355e3a9f8
சான் ஃபிரான்சிஸ்கோவின் பெரும்பகுதி இருளில் மூழ்கியது. - படம்: அன்ஸ்பிளாஷ்

சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ: கலிபோர்னியாவில் பெரிய அளவில் மின்தடை ஏற்பட்டதால் சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ நகரின் பெரும் பகுதி இருளில் மூழ்கியது.

டிசம்பர் 20ஆம் தேதி மின்தடை ஏற்பட்டதாக நகரத்தின் அவசரகால நிர்வாகப் பிரிவு, எரிசக்தி விநியோக அமைப்பும் தெரிவித்தன.

சுமார் 800,000 மக்கள் வசிக்கும் சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ நகரில் சுமார் 125,000 குடியிருப்பாளர்கள் மின்தடையால் பாதிக்கப்பட்டனர் என்று பசிபிக் எரிவாயு, மின்சக்தி நிறுவனம் கூறியது.

“சான் ஃபிரான்சிஸ்கோவில் பெரிய அளவில் மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. உயிர்ப் பாதுகாப்பு அவசரத்திற்கு 9-1-1ஐ மட்டும் அழைக்கவும், தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். குளிர்சாதனப் பெட்டியை மூடி வைக்கவும், மின்னேற்ற அதிர்வுகளைத் தடுக்க முக்கிய சாதனங்களை அணைத்து வைக்கவும்,” என்று சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ அவசரகால நிர்வாகப் பிரிவு தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் கேட்டுக் கொண்டது.

குறிப்புச் சொற்கள்
மின்தடைஅமெரிக்காபாதிப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்