3 என்ற எண்ணில் தொடங்கும் தொலைபேசி எண்களிலிருந்து அழைத்து மோசடி நடத்தப்படவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மே மாத நடுப்பகுதியிலிருந்து அத்தகைய தொலைபேசி எண்களிலிருந்து குறைந்தது 12 அழைப்புகள் சென்றிருப்பதாகக் காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 19) அறிக்கை மூலம் தெரிவித்தது. அவற்றில் கிட்டத்தட்ட 274,000 வெள்ளி பறிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிலையங்கள் மற்றுத் தொலைத்தொடர்பு நிறுவன ஊழியர்களைப் போல் நடித்து ஏமாற்றுக்காரர்கள் இவ்வாறு மோசடியில் ஈடுபடுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.