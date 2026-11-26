தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக, நிதி நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சர்ச்சைகளில் உதவி கேட்டு நிதித் தொழில்துறைக்கான சர்ச்சைகள் தீர்வு நிலையத்தை நாடியோரில், மோசடி, ஏமாற்றுச் செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டோரே ஆக அதிகமானோராக இருந்தனர்.
அவர்கள் சராசரியாக $24,531 இழப்பீடு கோரியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகார்கள் அதிகரிப்பு
நிதித் தொழில்துறைக்கான சர்ச்சைகள் தீர்வு நிலையத்திடம், கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி நிறைவடைந்த 2025/26 நிதியாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவில் ஆக அதிகமாக, 103 நிதி அமைப்புகளுக்கு எதிராக 5,344 புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன. முதலீட்டு நிறுவனங்கள், வங்கிகள், காப்புறுதி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவை அந்நிறுவனங்களில் அடங்கும்.
புகார்களின் எண்ணிக்கை, முந்தைய ஆண்டு பதிவானதைவிட 23 விழுக்காடு அதிகம் என்று நிதித் தொழில்துறைக்கான சர்ச்சைகள் தீர்வு நிலையம் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 26) அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது. அந்த அறிக்கை ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்பட்டுவருகிறது.
அவற்றில் 3,356 விவகாரங்கள் சர்ச்சைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் நடவடிக்கைகள் வரை சென்றன. 891 விவகாரங்கள், பயனீட்டாளர்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட நிதி அமைப்புகளுக்கும் இடையே ஊக்குவிக்கப்பட்ட நேரடி உரையாடல்கள்வழி தீர்த்துவைக்கப்பட்டன.
கோரப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை
பயனீட்டாளர்கள் கோரிய இழப்பீட்டுத் தொகைகளின் இடைநிலைத் தொகை $5,655ஆகப் பதிவானது. இத்தொகை, முந்தைய ஆண்டு பதிவான $4,859ஐவிட 16 விழுக்காடு அதிகமாகும்.
அதேவேளை, சராசரியாகக் கோரப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை 2 விழுக்காடு கூடி $47,572ஆகப் பதிவானது.
நிதித் தொழில்துறைக்கான சர்ச்சைகள் தீர்வு நிலையம், சமரச முயற்சிகள் போன்றவற்றின் மூலம் பயனீட்டாளர்களுக்கும் நிதி அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான தீர்த்துவைக்க முடியாத சரச்சைகளைத் தீர்த்துவைக்கும் சுயேச்சையான, லாப நோக்கமில்லா நிலையமாகும்.
மோசடி, ஏமாற்றுச் செயல்கள் தொடர்பான புகார்கள்
சர்ச்சைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் நடவடிக்கை வரை சென்ற புகார்களில் 45 விழுக்காட்டுப் புகார்கள் மோசடி, ஏமாற்றுச் செயல்களின் தொடர்பிலானவை. 2025/26 நிதியாண்டில் நிதித் தொழில்துறைக்கான சர்ச்சைகள் தீர்வு நிலையம் அத்தகைய 1,515 புகார்களைக் கையாண்டது. இந்த எண்ணிக்கை, முந்தைய நிதியாண்டில் பதிவானதைக் காட்டிலும் 18 விழுக்காடு அதிகமாகும்.
மேலும், 2025/26 நிதியாண்டில் நிலையம் மோசடி, ஏமாற்றுச் செயல்கள் தொடர்பான 1,523 இழப்பீட்டுக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றியது. இந்த எண்ணிக்கை, முந்தைய நிதியாண்டில் பதிவானதைவிட 64 விழுக்காடு அதிகமாகும்.