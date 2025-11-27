Home

வீவக குடியிருப்புகளில் மூத்தோர் குடும்பங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு

அன்றாட வாழ்வில் உதவி தேவைப்பட்டாலும் பெரும்பாலான மூத்தோர் தங்கள் சொந்த வீடுகளில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உதவி, பணிப்பெண்களின் உதவி, நிபுணத்துவ ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் தொடர்ந்து வசிக்க விரும்புகின்றனர். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக் குடியிருப்புகளில் மூத்தோர் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

2018ஆம் ஆண்டில் இது நான்கில் ஒரு பங்காக இருந்தது.

எனவே, மூத்தோர் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்தோர் குடும்பங்கள் என்பது குடும்பத்தில் முடிவு எடுப்பவருக்கு 65 வயது அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட வயது.

இந்த மூத்தோர் குடும்பங்களில் 85.9 விழுக்காடு குடும்பங்கள் தற்போது வசிக்கும் அதே வீடுகளில் தொடர்ந்து வசிக்க விரும்புகின்றன.

இந்த விகிதம் 2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து சீராக இருந்து வருகிறது.

அன்றாட வாழ்வில் உதவி தேவைப்பட்டாலும் பெரும்பாலான மூத்தோர் தங்கள் சொந்த வீடுகளில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உதவி, பணிப்பெண்களின் உதவி, நிபுணத்துவ ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் தொடர்ந்து வசிக்க விரும்புகின்றனர்.

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் 12வது மாதிரி குடும்ப ஆய்வு மூலம் இத்தகவல்கள் பெறப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 27) வெளியிடப்பட்டது.

குடியிருப்பாளர்களின் எண்ணம், உணர்வுகளை அறிந்துகொள்ள ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.

இது, முதன்முறையாக 1968ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது.

ஆக அண்மைய ஆய்வு 2023ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்துக்கும் 2024ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்டது.

ஏறத்தாழ 7,000 குடும்பங்கள் ஆய்வில் பங்கெடுத்தன.

2023ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி சிங்கப்பூரர்கள், சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசிகள் உட்பட 3.18 மில்லியன் சிங்கப்பூர்வாசிகள் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வீடுகளில் வசித்தனர். அதன்படி 1.1 மில்லியன் குடும்பங்கள் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளில் வசித்தன.

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்களில் 95 விழுக்காடு குடும்பங்கள் வசிக்கும் வீடுகள் அவற்றின் சொந்த வீடுகளாகும்.

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக் குடியிருப்பாளர்களின் சராசரி வயது அதிகரித்துள்ளது.

2013ஆம் ஆண்டில் அது 38.6 வயதாக இருந்தது.

பிறகு, 2018ஆம் ஆண்டில் 40.8 வயதாக உயர்ந்தது.

2023ஆம் ஆண்டில் சராசரி வயது 42.8 வயதாக ஏற்றம் கண்டது.

2023ஆம் ஆண்டில் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக் குடியிருப்பாளர்களில் 18.2 விழுக்காட்டினர் 65 வயதும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள்.

இந்த விகிதம் 2013ஆம் ஆண்டில் 10.4 விழுக்காடாகவும் 2018ஆம் ஆண்டில் 14 விழுக்காடாகவும் இருந்தது.

2023ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர்வாசிகளில் 17.3 விழுக்காட்டினர் 65 வயதும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள்.

மூத்த குடும்பங்களைப் பொறுத்தவரை, அன்றாட வாழ்க்கையில் உதவி தேவைப்பட்டாலும் தற்போது வசிக்கும் அதே வீவக வீட்டில் தொடர்ந்து வசிக்க 65.1 விழுக்காடு குடும்பங்கள் விரும்புகின்றன.

பிள்ளைகளின் வீட்டுக்கு இடம் மாற விரும்புவதாக 18.2 விழுக்காடு குடும்பங்கள் தெரிவித்தன.

முதியோர் இல்லம் போன்ற முதியோருக்கான வசதிகள் வழங்கப்படும் இடங்களில் தங்க 16 விழுக்காடு குடும்பங்கள் விருப்பம் தெரிவித்தன.

