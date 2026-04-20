மூத்த அமைச்சர் லீ இதுவரை வெளியிடப்படாத புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்

சமூக ஊடகங்களைக் கடந்த 14 ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தி வருகிறார்
சமூக ஊடகங்களில் தனது 14 ஆண்டுகாலப் பயணத்தைக் கொண்டாடும் விதமாக, மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங், ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி, சிங்கப்பூர் மற்றும் பிற நகரங்களில் உள்ள புகழ்பெற்ற இடங்களின் புகைப்படத் தொகுப்பை வெளியிட்டுள்ளார். - படங்கள்: லீ சியன் லூங் ஃபேஸ்புக்
மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங் பல அம்சங்களுக்காக அறியப்படுகிறார். மேலும் அவரது பிரபலமான குணங்களில் ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் அவர் காட்டும் வலுவான ஈடுபாடு ஆகும்.

அரசியல் மற்றும் அக்கம்பக்க நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளைத் தவிர, மூத்த அமைச்சர் லீ தனது இன்ஸ்டகிராம், ஃபேஸ்புக், டெலிகிராம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களில் உள்ள கணக்குகளில், தமது அன்றாட வாழ்வின் கலகலப்பான அனுபவங்களையும் தருணங்களையும் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

படம்: - லீ சியன் லூங் ஃபேஸ்புக்

அவர் தொடங்கிய ‘கெஸ் வேர்’ (Guess Where) என்ற பிரபலமான தொடரில், அவர் பல்வேறு இடங்களில் எடுத்த புகைப்படங்களைப் பதிவிட்டு, அவை எங்கு எடுக்கப்பட்டன என்பதைக் கணிக்குமாறு தமது சமூக ஊடகத் தளங்களைப் பின்தொடர்பவர்களைக் கேட்பார்.

சமூக ஊடகங்களில் தனது 14 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடும் விதமாகவும், தனது அண்மைய ‘கெஸ் வேர்’ (Guess Where) பதிப்பைக் கொண்டாடும் விதமாகவும், மூத்த அமைச்சர் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி அன்று, சிங்கப்பூர் ஃப்ளையர், சிங்கப்பூர் பூமலை போன்ற சிங்கப்பூரின் புகழ்பெற்ற இடங்கள் மற்றும் கேப் டவுன், வாஷிங்டன் போன்ற பிற நகரங்களைப் பற்றிய இதுவரை பதிவிடப்படாத 14 புகைப்படங்களின் தொகுப்பை வெளியிட்டார்.

சில புகைப்படங்கள் அவர் #jalanjalan (நடைப் பயணம்) சென்றபோதும் அல்லது வெளிநாட்டுப் பணிப் பயணங்களின்போதும் எடுக்கப்பட்டவை.

“பல ஆண்டுகளாக, நான் பல ‘கெஸ் வேர்’ புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளேன். நடைப்பயணங்கள், பணிப் பயணங்கள் மற்றும் இடையில் கிடைக்கும் அமைதியான ஓய்வு நேரங்களில் என் கண்ணைக் கவர்ந்த தருணங்கள் அவை,” என்று மூத்த அமைச்சர் லீ பதிவிட்டார்.

சமூக ஊடகங்களில் எனது 14 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடும் விதமாக, எனது கேமரா புகைப்படத் தொகுப்பிலிருந்து இதுவரை பதிவிடப்படாத 14 புகைப்படங்களை ஃபேஸ்புக்கில் பகிர்ந்துள்ளேன். இவற்றில் எத்தனை புகைப்படங்களை உங்களால் அடையாளம் காண முடிகிறது? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

“என் குழுவின் இளைய உறுப்பினர், அண்மைய புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி எனது டெலிகிராம் ஸ்டிக்கர் தொகுப்பையும் புதுப்பித்துள்ளார். அவை உங்களுக்குப் பிடிக்கும் என நம்புகிறேன்,” என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

