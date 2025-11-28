இளையர்களிடையே இணையப் பாதுகாப்பு, மின்னிலக்கத் திறன்களை வளர்க்கும் ‘சென்டினல்’ திட்டத்தை மாணவர்கள் முக்கியமானதாகக் கருத வேண்டும் என்றும் எதிர்காலத்தில் பல்வேறு சவால்களிலிருந்து நாட்டைப் பாதுகாக்கும் பணி அவர்களுக்கு இருப்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும் என்றும் தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ‘சென்டினல்’ திட்டத்தின் நிறைவாக நடைபெறும் ‘சென்டினல்’ சவால் நிகழ்ச்சியில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
“இத்திட்டத்தின்கீழ் மாணவர்கள் தாங்கள் கற்கும் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வதுடன், தொடர் பயிற்சிகள் மேற்கொண்டு அடுத்த தலைமுறை இளையர்களிடம் அவற்றைக் கொண்டுசேர்க்கும் வழிகாட்டிகளாக மாறுவார்கள் என்றும் நம்புகிறேன்,” என்றார் அமைச்சர்.
சிங்கப்பூர்ப் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் திரு சான் பங்கேற்றார். சவாலில் பங்கேற்ற மாணவர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார்.
சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படையின் நான்காவது தூணான மின்னிலக்க, உளவுச் சேவை இந்த ‘சென்டினல்’ திட்டத்தை நடத்தி வருகிறது. மாணவர்களுக்கான பயிலரங்குகள், போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ‘சென்டினல்’ திட்டம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைபெற்று வருகிறது.
உயர்நிலை 1-2 மாணவர்கள், உயர்நிலை 3-4 மாணவர்கள், தொடக்கக்கல்லூரி, பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி, தொழில்நுட்பக் கல்விக்கழக மாணவர்கள் என மூன்று பிரிவுகளில் இந்த ஈராண்டுத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு திட்டத்தின் முடிவிலும் மாணவர்கள் தாங்கள் கற்ற திறன்களை வெளிப்படுத்தி வெற்றிபெறும் வகையில் ‘சென்டினல் சவால்’ நடைபெறுகிறது. அவ்வகையில் உயர்நிலை 1-2 மாணவர்களுக்கான சவால் நவம்பர் 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
இதில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 75 குழுக்கள் பங்கேற்று, ஆறு கட்டச் சவால்களை ஏறத்தாழ 3 மணிநேரத்தில் நிறைவு செய்தனர். இதில் முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் பதக்கங்களை வழங்கினார். அடுத்த ஆறு இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கும் சிறப்புப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
கடந்த ஈராண்டுகளாக இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ள காமன்வெல்த் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர் சுவிக்ஷன் சின்னதுரை அணியினர் சவாலில் எட்டாமிடத்தைப் பிடித்துச் சிறப்புப் பரிசினைப் பெற்றனர்.
ஒன்பது வயதில் நிரலாக்கத்தின்மீது ஏற்பட்ட ஆர்வத்தின் காரணமாக பள்ளியின் ‘இயந்திரவியல்’ குழுவிலும், அதனைத் தொடர்ந்து இத்திட்டத்திலும் சேர்ந்ததாகக் கூறினார் மாணவர் சுவிக்ஷன்.
“ஜாவா நிரலாக்கம் தொடங்கி, ‘ஹேக்கர்கள்’ எனப்படும் இணைய ஊடுருவிகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் முறைகள் வரை பல்வேறு அம்சங்களைக் கற்றோம். இந்தச் சவால் கடினமாக இருந்தாலும் குழுவாக இணைந்து பங்கேற்றதால் நிறைவுசெய்ய முடிந்தது,” என்றார் அவர்.
மேலும், அடுத்த பிரிவு ‘சென்டினல்’ திட்டத்திலும் சேரவிருப்பதாகச் சொன்ன அவர், இதே துறையில் தொடர்ந்து படிக்க விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார். தான் கற்கும் திறன்களைக் கொண்டு, அத்துறையில் பணியாற்றிச் சமூகத்தில் தாக்கம் ஏற்படுத்த விழைவதாகவும் சொன்னார் சுவிக்ஷன்.
இணையத் தற்காப்புத் தளபத்திய தலைவரான கர்னல் கிளாரன்ஸ் சாய், 44, “அனைத்துலக இணையப் பாதுகாப்புச் செயல்பாடுகளிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. எனவே, அடுத்த தலைமுறை இளையர்களை அதற்குத் தயார்ப்படுத்துவது அவசியம். அடுத்த ஆண்டிலிருந்து செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த பாடங்களும் செயல்பாடுகளும் இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்படும்,” என்று தெரிவித்தார்.
‘சென்டினல்’ விருதுகள்
ஈராண்டுத் திட்டத்தில் பங்கெடுத்து, ஆர்வத்துடன் கேட்டறியும் மனப்பான்மை, சிறந்த செயல்திறன், புத்தாக்கம், நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தல், கற்றல் & குழுப்பணி, உறுதிப்பாடு & விடாமுயற்சி ஆகிய ‘சென்டினல்’ மதிப்புகளை வெளிப்படுத்திய 40 மாணவர்களுக்குப் பரிசுக் கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், கல்வி அமைச்சின் ‘லீப்ஸ்’ (LEAPS) கட்டமைப்பின்கீழ் முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடிக்கும் மாணவர்கள் ‘சாதனை’ பிரிவின்கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, இணைப்பாட நடவடிக்கைகளுக்கான புள்ளிகளையும் பெறுவார்கள்.