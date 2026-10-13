சேட்ஜிபிடியைத் தயாரித்த ஓப்பன்ஏஐ நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவின் சுகாதாரப் பராமரிப்புத் தரவுகளைக் கடந்த ஆண்டு ஊடுருவியது தொடர்பில் மிகப் பெரிய செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்கள் முழுமையான, உடனடியான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்கும்படி சிங்கப்பூரும் பிற நாடுகளும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.
சிங்கப்பூர் அனைத்துலக இணைய வாரத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மூத்த அமைச்சர் கா. சண்முகம் அதுகுறித்து பகிர்ந்துகொண்டார்.
சிங்கப்பூர் அனைத்துலக இணைய வாரத்தின்போது பிற நாடுகளின் அமைச்சர்களையும் ஓப்பன்ஏஐ, ஆந்த்ரோபிக், கூகல், அமேசான் என செயற்கை நுண்ணறிவுக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்ததாகத் தேசியப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சருமான திரு சண்முகம் குறிப்பிட்டார்.
அத்தகைய கூட்டங்களில், செயற்கை நுண்ணறிவுச் சம்பவங்கள் குறித்து தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்கும்படி சிங்கப்பூரும் பிற நாடுகளும் கேட்டுக்கொண்டன.
அரசாங்கங்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான பங்காளித்துவத்தை வலுப்படுத்துவதும் சிங்கப்பூர் அனைத்துலக இணைய வாரத்தின் இலக்குகளில் ஒன்று.
அதன் அடிப்படையில், சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் மட்டுமல்ல அனைவரும் முக்கிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களைச் சார்ந்திருப்பதாகத் திரு சண்முகம் சொன்னார்.
“அத்தகைய நிறுவனங்களிடம் தொழில்நுட்பம் உள்ளது. அதற்கான தளங்களும் வளங்களும் உள்ளன.
“நாடுகள் அவற்றுடன் இணைந்து செயல்படவேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.
செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி, ஆஸ்திரேலியாவின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பின் தரவுகள் ஓப்பன்ஏஐ நிறுவனத்தின் மென்பொருள் ஒன்றால் ஊடுருவப்பட்டதாக அந்நாட்டுப் பிரதமர் ஆன்டனி அல்பனீஸ் அறிவித்தார்.
அதற்குமுன், குறைவான மனிதத் தலையீடு தேவைப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் தனது சோதனைத் தளத்திலிருந்து தப்பித்துவிட்டதை ஓப்பன்ஏஐ நிறுவனம் கடந்த ஜூலை மாதம் தெரிவித்தது.
அதையடுத்து, தங்களது செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளும் அத்துமீறி பிற அமைப்புகளை ஊடுருவியதாக ஆந்த்ரோபிக், மெட்டா, கூகல் ஆகிய நிறுவனங்கள் தெரிவித்து இருந்தன.