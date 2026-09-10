குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு உதவும் வகையில், தங்களது அனைத்துக் கடைகளிலும் வழங்கப்படும் தள்ளுபடிச் சலுகையை ஷெங் சியோங் பேரங்காடி நிறுவனம் உயர்த்தியுள்ளது. அதன்படி, 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி வரை சமூக சுகாதார உதவித் திட்டத்தின் (சாஸ்) நீலம் மற்றும் ஆரஞ்சு நிற அட்டையை வைத்திருப்போர் ஆறு விழுக்காடு தள்ளுபடியைப் பெறுவர். முன்னதாக இது நான்கு விழுக்காடாக இருந்தது.
செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்ட ஷெங் சியோங் நிறுவனம், இந்தச் சலுகை நீல நிற மற்றும் ஆரஞ்சு நிற சாஸ் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்குப் பொருந்தும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
புதிய அறிவிப்பின்படி, நீல நிற சாஸ் அட்டைதாரர்கள் வியாழக்கிழமைகளிலும் ஆரஞ்சு நிற சாஸ் அட்டைதாரர்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட ஆறு விழுக்காடு தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
அதேவேளையில், மூத்த குடிமக்கள் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் ஷெங் சியோங்கில் பொருள்கள் வாங்கும்போது வழக்கம்போல் தொடர்ந்து நான்கு விழுக்காடு தள்ளுபடியைப் பெறுவார்கள்.
இந்தத் தள்ளுபடிச் சலுகையானது ஒரே ரசீதில் அதிகபட்சமாக $200 வரையிலான செலவினத்துக்கு மட்டுமே பொருந்தும். முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட குழந்தைப் பால் மாவு, புகையிலைப் பொருள்கள், மதுபானங்கள், ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பைகளுக்கான கட்டணம், தொலைபேசி அட்டைகள், ஷெங் சியோங் பற்றுச்சீட்டுகள், பானக் கொள்கலன்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தில் திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் தொகைகளுக்கு இத்தள்ளுபடி பொருந்தாது.
மூத்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குப் பதிலாகப் பொருள்கள் வாங்க வருபவர்கள், தள்ளுபடியைப் பெற அப்பெரியவரின் அடையாள அட்டையைக் காசாளரிடம் காட்டலாம். அதேபோல, சாஸ் அட்டைதாரர்கள் தங்களது இயல்புநிலை அட்டையையோ அல்லது மின்னிலக்க அட்டையையோ காண்பித்து இச்சலுகையைப் பெற முடியும்.
குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கான மாதாந்திர வருமானம் $1,501 முதல் $2,300 வரை உள்ள குடும்பங்கள் ஆரஞ்சு நிற அட்டைக்கும், ஒரு நபரின் மாதாந்திர வருமானம் $1,500 வரை உள்ள குடும்பங்கள் நீல நிற அட்டைக்கும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதி பெற்றவர்கள் ஆவர்.