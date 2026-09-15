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எஸ்ஐஏ குழுமத்தின் பயணிகள் போக்குவரத்து ஆகஸ்டில் 1.5% உயர்வு

எஸ்ஐஏ குழுமத்தின் பயணிகள் போக்குவரத்து ஆகஸ்டில் 1.5% உயர்வு

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ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எஸ்ஐஏ குழுமத்தின் பயணிகள் போக்குவரத்து முந்தைய ஆண்டைவிட 1.5 விழுக்காடு அதிகரித்தது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பயணத் தேவை அதிகரித்தது காரணமாக, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எஸ்ஐஏ குழுமத்தின் பயணிகள் போக்குவரத்து முந்தைய ஆண்டைவிட 1.5 விழுக்காடு அதிகரித்தது.

இதனால் பயணிகள் வழி வருவாய் கிலோமீட்டர் அளவு (revenue passenger kilometre) 13.8 மில்லியனாக உயர்ந்தது. இது பயணிகளின் தேவையைக் கணக்கிடும் முறையாகும்.

இது கட்டணம் செலுத்தும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அவர்கள் செய்யும் பயண தூரத்தால் பெருக்கிக் கணக்கிடப்படுகிறது.

கிழக்கு ஆசியா, ஐரோப்பா மற்றும் தென்மேற்கு பசிபிக் பகுதிகளில் இந்த வளர்ச்சி முக்கியமாகக் காணப்பட்டது.

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் போக்குவரத்து அளவு 0.5 விழுக்காடும் ஸ்கூட் விமானத்தின் போக்குவரத்து அளவு 4.9 விழுக்காடும் உயர்ந்தன.

குழுமத்தின் சரக்குப் போக்குவரத்து அளவு 2.8 விழுக்காடு உயர்ந்தது. விமானப் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மொத்தச் சரக்கு கொள்ளளவு 0.7 விழுக்காடு குறைந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்விமானம்பயணம்

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