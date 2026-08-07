தூய்மையான எரிசக்திக்கான தனது முயற்சியில், மலேசியாவிலிருந்து சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நோக்கில், இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் 900 மெகாவாட் மின்சாரத்தை இறக்குமதி செய்ய நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டங்கள், ஜோகூரில் உள்ள சூரிய சக்தி மற்றும் மின்கலன் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மின்சாரத்தை வழங்கும் என்று எரிசக்திச் சந்தை ஆணையம் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) தெரிவித்தது. இந்த மின்கலன்கள், சூரிய சக்தியால் உருவாக்கப்படும் மின்சாரத்தையும் சேமித்து வைக்கும்.
இந்த அண்மைய ஒப்பந்தத்தின் மூலம், இத்தகைய ஒப்புதல்களும் உரிமங்களும் வழங்கப்பட்ட மின்சார இறக்குமதி திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இவற்றின் மொத்தத் திறன் 9.25 ஜிகாவாட் ஆகும். இந்தத் திட்டங்கள் மலேசியா, இந்தோனீசியா, கம்போடியா, வியட்னாம், ஆஸ்திரேலியா ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படும் நீர், காற்று, சூரியமின்சக்தியை உள்ளடக்கியுள்ளன.
சிங்கப்பூர் 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 6 கிகாவாட் மின்சாரத்தை இறக்குமதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அப்போது அதன் ஆற்றல் தேவையில் மூன்றில் ஒரு பங்காக இருக்கும்.
முன்மொழியப்பட்ட 300 மெகாவாட் திறனுக்கு செம்ப்கார்ப் யூட்டிலிட்டிசுக்கும், 600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மலேசிய டெவலப்பர் டிட்ரோலிக் எனர்ஜி ஹோல்டிங்சின் முழுச் சொந்தமான துணை நிறுவனமான தெற்கு சோலார் அலையன்சுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இரு நிறுவனங்களும் 2029ஆம் ஆண்டிலிருந்து வர்த்தக நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன என்று ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அவை சம்பந்தப்பட்ட அதிகார வரம்புகளில் இருந்து தேவையான அனைத்து ஒப்புதல்களையும் பெற வேண்டும். வாங்கும் நிறுவனங்களுடன் மின்சாரம் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களை முடிக்க வேண்டும். போதுமான நிதியுதவியைப் பெற வேண்டும், திட்டங்களைத் தொடங்க பல்வேறு திட்ட மேம்பாட்டு மைல்கற்களை முடிக்க வேண்டும்.
சிங்கப்பூர், மலேசியா இடையேயான இருதரப்பு எரிசக்தி ஒத்துழைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள வலுவான உத்வேகத்தை இந்த ஒப்புதல்கள் மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன என்று ஆணையம் கூறியது.
2025 அக்டோபரில், சரவாக்கிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு 1 கிகாவாட் குறைந்த கரிம மின்சாரத்தை, முக்கியமாக நீர்மின்சாரம் வடிவில், இறக்குமதி செய்ய சிங்கப்பூர் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஒப்புதலை வழங்கியது.
சிங்கப்பூர் எனர்ஜி இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ், தெனாகா நேஷனல் பெர்ஹாட், எஸ்.பி. குழுமம் ஆகிய நிறுவனங்கள், சிங்கப்பூருக்கும் தீபகற்ப மலேசியாவிற்கும் இடையே 2 கிகாவாட் வரையிலான இரண்டாவது மின்சார இணைப்புக்கான முழுமையான சாத்தியக்கூறு ஆய்வை நடத்துவதற்காக ஒரு கூட்டு மேம்பாட்டு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. தற்போதுள்ள இணைப்பு, ஒரு கிகாவாட் வரையிலான இருவழி மின்சாரப் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கிறது.