சிங்கப்பூரில் மின்சாரம் தயாரிக்கப் பயன்படும் திரவ இயற்கை எரிவாயு (எல்என்ஜி) கப்பல் போக்குவரத்து, மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் நிலவும் போரின் காரணமாகத் தடைபட்டுள்ளதால், உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்து சிங்கப்பூர் கூடுதல் எல்என்ஜியை வாங்கி வருகிறது.
“தற்போது நடந்து வரும் போரின் காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து வரும் சில எல்என்ஜி ஏற்றுமதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன,” என்று எரிசக்தி சந்தை ஆணையம் திங்கட்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 20) தெரிவித்தது.
இயற்கை எரிவாயுக் கொள்முதல் மற்றும் விநியோகத்தை மையப்படுத்துவதற்காக 2025ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ‘சிங்கப்பூர் கேஸ்கோ’, தேவையைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான எரிபொருள் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்தக் கொள்முதலைச் செய்து வருகிறது என்று அது மேலும் கூறியது.
தேவைப்பட்டால் ஏற்படும் வெற்றிடங்களை நிரப்ப சிங்கப்பூர் கேஸ்கோ தலையிடும் என்று ஆணையம் கடந்த மார்ச் மாதமே கூறியிருந்தது.
போருக்கு முன்பு, உலகளாவிய எல்என்ஜியில் ஏறத்தாழ ஐந்தில் ஒரு பகுதி ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் சென்றது. ஆனால் போரின் காரணமாக இந்த முக்கிய வழித்தடத்தில் விநியோகங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
உலகின் மிகப்பெரிய எல்என்ஜி ஏற்றுமதி வசதியான கத்தாரின் ராஸ் லஃபான் ஆலையும் கணிசமான சேதங்களைச் சந்தித்துள்ளதுடன், அங்குள்ள செயல்பாடுகள் மார்ச் மாதத்திலிருந்து நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.
போருக்கு முன்பு சிங்கப்பூரின் மின்சாரத் தேவைகளில் 10 விழுக்காட்டுக்கும் குறைவான அளவே கத்தாரிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எரிவாயு மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாக ஆணையம் குறிப்பிட்டது.
சிங்கப்பூர் தற்போது தனது மின்சாரத் தேவைகளில் கிட்டத்தட்ட 95 விழுக்காட்டைப் பூர்த்தி செய்ய இயற்கை எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்கிறது.
2025ஆம் ஆண்டில், விநியோகத்தில் 40 விழுக்காடு மலேசியா மற்றும் இந்தோனீசியாவிலிருந்து குழாய்கள் மூலம் கிடைத்தது. மீதமுள்ளவை உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகளிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக வழங்கப்பட்டன.