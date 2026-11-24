கேன்பரா: அமெரிக்கச் சில்லு ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்த சிங்கப்பூர் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட மெகாஸ்பீட் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம், உள்நாட்டுச் சட்டங்களை மீறியுள்ளதா என்பது குறித்த விசாரணை தொடர்வதாகப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க வர்த்தகத் துறை திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 23) சிங்கப்பூர், மலேசியா, தாய்லாந்தில் உள்ள மெகாஸ்பீட், ஏபெக்ஸ் என்டர்பிரைஸ் சொல்யூஷன்ஸ், ஸ்விஃப்ட்டேட்டா உள்ளிட்ட ஏழு நிறுவனங்களைக் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்த்தது.
ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆன்டனி அல்பனீசுடன் இணைந்து செவ்வாய்க்கிழமை நடத்திய செய்தியாளர் கூட்டத்தில் திரு வோங் பேசினார். அமெரிக்கச் சில்லுகளை மற்ற நாடுகளுக்குத் திசைதிருப்ப சிங்கப்பூர் பயன்படுத்தப்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
சில்லுகளின் இறுதிப் பயன்பாட்டாளர்களைக் கண்டறியவும் பரிவர்த்தனை ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும் அமெரிக்க அதிகாரிகளுடன் சிங்கப்பூர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறது. உள்நாட்டுச் சட்டங்களை மீறும் நிறுவனங்கள்மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் திரு வோங்.
என்விடியா தலைமை நிர்வாகி ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட விவகாரத்தில் சிங்கப்பூர் தலையிடாது என்றும் அவர் கூறினார்.
சீன வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்விடியா சில்லுகளைப் பெற்றுத் தந்ததாக கடந்த 2025 அக்டோபரில் மெகாஸ்பீட்மீது புகார் எழுந்தது. ஜென்சன் ஹுவாங்கிற்கும் முன்னாள் மெகாஸ்பீட் அதிகாரி ஆலிஸ் ஹுவாங்கிற்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்தும் சர்ச்சை எழுந்தது.
இதனிடையே, ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் தலைமை நிர்வாகியாக திங்கட்கிழமை நியமிக்கப்பட்டதை அடுத்து, என்விடியா பங்குகள் 31.5 விழுக்காடு உயர்ந்து அதன் சந்தை மதிப்பு ஏறக்குறைய US$1 டிரில்லியன் அதிகரித்தது.
ஆலிஸ் ஹுவாங்கிடம் சிங்கப்பூர்க் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி, போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவரை விடுவித்தது. ஆனால் தவறான தகவல் அளித்ததற்காகக் கடுமையாக எச்சரித்து, சிங்கப்பூருக்குள் மீண்டும் நுழைய அவருக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தை ஒழுங்குபடுத்த அனைத்துலக ஒத்துழைப்பு அவசியம் என பிரதமர் வோங்கும் திரு அல்பனீசும் வலியுறுத்தினர். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பிரதமர் வோங்கின் மூன்று நாள் அதிகாரத்துவப் பயணத்தின்போது இரு தலைவர்களின் சந்திப்பு இடம்பெற்றது.