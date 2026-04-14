எரிசக்தி விலை ஏற்றம்: சிங்கப்பூர் வெள்ளியின் மதிப்பை உயர்த்த முடிவு

எரிசக்தி விலை ஏற்றம்: சிங்கப்பூர் வெள்ளியின் மதிப்பை உயர்த்த முடிவு

சிங்கப்பூரின் பணவீக்க முன்னுரைப்பை சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் அரை விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் நாணய மதிப்பை வலுவடையச் செய்யும் நோக்கில் சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் தனது நாணயக் கொள்கை நிலைப்பாட்டை இறுக்கமாக்கி உள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறை ஆணையம் அந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

ஈரான் போர் காரணமாக எண்ணெய், எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வரும் நிலையில், அதனைச் சமாளிக்க சிங்கப்பூரின் நாணயத்தை வலுவாக்க வேண்டிய நிலை எழுந்துள்ளது.

எனவே நாணயக் கொள்கை நிலைப்பாட்டை இறுக்கிப்பிடிப்பது அவசியம் என ஆணையம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 14) தெரிவித்தது.

இறக்குமதிச் செலவுகள் அதிகரிப்பால் ஏற்படும் தாக்கத்தைச் சமாளிக்க சிங்கப்பூர் வெள்ளியின் மதிப்பை உயர்த்த வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறிய ஆணையம் இவ்வாண்டுக்கான பணவீக்கம் முன்னுரைப்பை அரை விழுக்காடு அதிகரித்து, 1.5 விழுக்காடு முதல் 2.5 விழுக்காடு வரை இருக்கும் என்றது.

இதற்கு முன்னர், அந்த விகிதம் 1 விழுக்காடு முதல் 2 விழுக்காடு வரை இருக்கும் என்று கணித்திருந்தது.

அடிப்படைப் பணவீக்கம், எல்லாப் பொருள்களுக்குமான பணவீக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒட்டுமொத்தப் பணவீக்கத்திற்கான முன்னுரைப்பு இது.

