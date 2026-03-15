சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் எரிசக்தித் துறையில் மேலும் இணக்கமாகச் செயல்படத் திட்டமிட்டுள்ளன. அதற்காக இரு நாடுகளும் புதிதாக ஒரு ஒத்துழைப்புக் கட்டமைப்பில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
திட்டத்தின் நோக்கம் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தைப் பூஜ்ஜியமாக மாற்றுவது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
எரிசக்தி, நீடித்த நிலைத்தன்மை மற்றும் பருவநிலை மாற்ற ஒத்துழைப்புக் கட்டமைப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 15) கையெழுத்தானது.
சிங்கப்பூர் சார்பாக எரிசக்தி, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சர் டான் சீ லெங் கையெழுத்திட்டார். அதேபோல் ஜப்பான் சார்பாக அந்நாட்டின் பொருளியல், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் ரியோசி அகாஸ்வா கையெழுத்திட்டார்.
புதிய கட்டமைப்பு இரு நாடுகளின் எல்லை தாண்டிய மின்சார இறக்குமதி, குறைந்த அளவிலான கரியமில வாயு கொண்ட ஹைட்ரஜன் மற்றும் அமோனியா, கரியமில வாயுவைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட துறைகளில் கவனம் செலுத்தும்.
அதேபோல் பொதுமக்களுக்குப் பயன் தரும் வகையில் அமைக்கப்படும் அணு உலைகள், திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு, காற்று மூலம் தயாரிக்கப்படும் எரிசக்தி உள்ளிட்டவற்றிலும் சிங்கப்பூர்-ஜப்பான் இணக்கமாகச் செயல்படும்.
இந்த விவரங்களை வரத்தக, தொழில்துறை அமைச்சு அறிக்கைமூலம் தெரிவித்தது.
எரிசக்தித் துறையில் உள்ள நிறுவனங்கள் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தைக் குறைக்க நிதி நிறுவனங்கள் போதுமான முதலீடுகளை வழங்க வேண்டும் என்று இரு நாடுகளும் கேட்டுக்கொண்டன.
சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் பல ஆண்டுகளாக எரிசக்தி விநியோகம், நீடித்த நிலைத்தன்மை, பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட துறைகளில் நெருங்கிய பங்காளிகளாக உள்ளனர் என்று அமைச்சு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது.
சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களான சியேட்டிரியம், செம்ப்கார்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகியவையும் இந்தக் கட்டமைப்புத் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளன.
இந்தப் புதிய ஒத்துழைப்பு கட்டமைப்புத் திட்டம் சிங்கப்பூருக்கும் ஜப்பானுக்கும் எரிசக்தித் துறையில் பூஜிய கரியமில வெளியேற்றத்தை எட்ட முக்கிய அம்சமாக இருக்கும் என்று வரத்தக, தொழில்துறை அமைச்சு அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது.