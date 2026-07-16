ஸ்பெயினுக்கும் நடப்பு வெற்றியாளரான அர்ஜென்டினாவுக்கும் இடையே ஜூலை 19ஆம் தேதியன்று (சிங்கப்பூர் நேரப்படி ஜூலை 20 அதிகாலை 3 மணி) நடைபெறவிருக்கும் உலகக் கிண்ண இறுதி காற்பந்துப் போட்டிக்காக, சிங்கப்பூர் முழுவதும் உள்ள உணவகங்கள், மதுக்கூடங்கள், பொது இடங்கள் தயாராகி வருகின்றன. அவற்றுடன் பள்ளிகளும் இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் இணைந்துகொள்கின்றன. குறைந்தது நான்கு பள்ளிகள், போட்டியை ஒன்றாகப் பார்ப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்துள்ளன அல்லது ஜூலை 20ஆம் தேதியன்று மாணவர்களைத் தாமதமாகப் பள்ளிக்கு வர அனுமதிக்கின்றன என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. பெற்றோர், பாதுகாவலர்கள், மாணவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு சுற்றறிக்கையின்படி, செயின்ட் ஜோசஃப் கல்வி நிலைய (எஸ்ஜேஐ) மாணவர்கள் ஜூலை 20ஆம் தேதி, ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக, அதாவது காலை 8.30 மணிக்கு, பள்ளிக்கு வர அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த சுற்றறிக்கையை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் பார்த்தது.
காலை 7.50 மணிக்குத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஒரு மணி நேரப் பாடம், ஜூலை 22ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சுற்றறிக்கையில், மாணவர்கள் இறுதிப் போட்டியைக் காண இரவு முழுவதும் விழித்திருப்பார்கள் என்பதை எதிர்பார்த்தும், அவர்கள் ஓய்வெடுக்க அதிக நேரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக எஸ்ஜேஐ கூறியுள்ளது. இதைத் தவிர, விக்டோரியா பள்ளி அதிகபட்சம் 350 மாணவர்களுக்காக ஓர் இரவு நேரப் போட்டி பார்க்கும் நிகழ்வை நடத்துகிறது. ஆனால், திட்டமிட்டபடி ஜூலை 20ஆம் தேதி பள்ளி காலை 7.30 மணிக்குத் தொடங்கும். இந்த விருப்ப நிகழ்வில் பதிவு செய்யும் மாணவர்கள், போட்டிக்கு முந்தைய ‘தூக்க நேரத்திற்கு’ முன்கூட்டியே பதிவு செய்வதற்காக, ஜூலை 19ஆம் தேதி இரவு 9.30 மணிக்குப் பள்ளிக்கு வந்துவிட வேண்டும்.
அதிகாலை 5 மணிக்கு முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படும் இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு, காலை 7.30 மணிக்கு வகுப்பிற்குச் செல்வதற்கு முன், அவர்கள் ஓய்வெடுக்கக் கூடுதல் நேரம் கிடைக்கும்.
ஜூலை 20ஆம் தேதி, ஹுவா சோங் கல்வி நிலையம், மாணவர்களைக் காலை 9.30 மணிக்குத் தாமதமாக வர அனுமதித்துள்ளதாகவும், அதே வேளையில் சிங்கப்பூர் விளையாட்டுப் பள்ளி போட்டியை ஒன்றாகப் பார்க்கும் நிகழ்வை நடத்தி, பாடங்களைத் தாமதமாகத் தொடங்கும் என்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் அறிகிறது.