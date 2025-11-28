சிங்கப்பூர் விளையாட்டு நடுவம் இனி ‘த காலாங்’ (The Kallang) என்று அழைக்கப்படும்.
சிங்கப்பூர் விளையாட்டு நடுவத்தை நிர்வகித்து வரும் ‘காலாங் அலைவ்’ விளையாட்டு நிர்வாக நிறுவனம் இந்த மாற்றத்தை வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) அறிவித்தது.
‘காலாங் அலைவ்’ விளையாட்டு நிர்வாக நிறுவனமும் பெயர் மாற்றம் கண்டு ‘த காலாங்’ குழுமம் என்று அழைக்கப்படும்.
போட்டிகள், கொண்டாட்டங்கள், தேசிய தின அணிவகுப்பு போன்றவை மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் இடமாகக் காலாங் எப்போதும் இருந்து வந்துள்ளது.
முன்னாள், தற்போதைய தேசிய விளையாட்டரங்கம் அமைந்துள்ள இடமாகவும் அது உள்ளது.
‘த காலாங்’ உலகத் தரமான விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, வாழ்க்கைமுறை, சமூக அனுபவங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு துடிப்பான, பன்னோக்கு இடமாகத் தொடர்ந்து அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்.
‘த காலாங்’கின் புதிய விளம்பர வாசகமான ‘ஃபீல் அலைவ்’, விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, வாழ்க்கைமுறை, சமூகம் ஆகியவற்றின் ஊடாக அனைவருக்கும் உற்சாகமூட்டும் அனுபவங்களை உருவாக்கும் அதன் புதுமையான அணுகுமுறையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) தேசிய விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ‘த காலாங்’ குழுமம் எனும் புதிய பெயர் வெளியிடப்பட்டது.
2022ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தின் நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து ‘த காலாங்’ வலுப்பெற்று அதிக எண்ணிக்கையிலான விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, வாழ்க்கைமுறை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வருகையாளர்களை ஈர்த்தன.
ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் புத்தாண்டை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி (Countdown) இங்குப் புதிய நிறுவனப் பெயரில் நடைபெறும் முதல் நிகழ்ச்சியாக அமையும்.
மக்கள் இந்த ஆண்டு சிங்கப்பூரின் மிக நீண்ட ‘கவுன்ட்டௌன்’ வாண வேடிக்கைக் காட்சியைக் கண்டு களிக்கலாம்.
இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு ‘த காலாங்’ குழுமம் ‘த காலாங் பாஸ்’ எனும் புதிய சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் தேசிய விளையாட்டரங்கம், சிங்கப்பூர் உள்ளரங்கு ஆகியவற்றில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிர்ஷ்டசாலி வெற்றியாளர் ஒருவருக்கு இரண்டு நுழைவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும்.
மக்களுக்குப் புதிய அனுபவங்களை வழங்கும் நோக்கில் ‘த காலாங்’கில் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களும் கொண்டுவரப்படும்.
புதிய வெளிப்புற உணவு, பானக் கடைகள், புதிய கூரையிடப்பட்ட பேடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற இடங்கள் போன்ற பலவற்றை மக்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
கடைத்தொகுதியின் புதுப்பிப்புப் பணிகள் 2028ல் முடிவுறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
“த காலாங் உலகத் தரமான இடமாக மட்டுமன்று. அது ஓர் உணர்வு, ஒரு பிணைப்பு, ஒரு பகிரப்பட்ட நினைவு. இந்தப் பெயர் மாற்றம் சிங்கப்பூரர்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமான ஒரு வளாகத்தை உருவாக்கும் எங்கள் உறுதியைப் பிரதிபலிக்கிறது,” என்றார் ‘த காலாங்’ குழுமத்தின் தலைவர் கீத் மேக்நஸ்.