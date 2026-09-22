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நிதி நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் நிலையில் சிங்கப்பூர் குடும்பங்கள், நிறுவனங்கள்: ஆய்வு

நிதி நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் நிலையில் சிங்கப்பூர் குடும்பங்கள், நிறுவனங்கள்: ஆய்வு

கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

22 Sep 2026 - 6:25 pm

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சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களும் குடும்பங்களும் தங்களின் வருவாய், வருமானம் மற்றும் நிதிச் செலவுகளில் ஏற்படும் அதிர்ச்சிகளைத் தாங்கிக்கொள்ளும் நல்ல நிலையில் உள்ளன.

அதேபோல, வங்கிகள் போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளானால், அவற்றிடம் போதுமான நிதி இருப்புகள் உள்ளன.

உலகளாவிய அபாயங்கள் மற்றும் உள்நாட்டுப் பாதிப்புகளுக்கு எதிராக, சிங்கப்பூரின் நிதி அமைப்பின் மீள்திறனை மதிப்பிடும் தனது வருடாந்தர நிதி நிலைத்தன்மை மதிப்பாய்வில் சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

உலகளாவிய அபாயங்கள் மற்றும் உள்நாட்டுப் பாதிப்புகளுக்கு எதிராக சிங்கப்பூரின் நிதி அமைப்பின் மீள்திறனை மதிப்பிடும் நிதி நிலைத்தன்மை ஆய்வு அது.

குடும்பங்களைப் பொறுத்தவரை, குறைந்த சேமிப்பு இருப்புகளைக் கொண்ட கடன் வாங்குபவர்களில் ஒரு சிறிய பகுதியினர் மட்டுமே பணப்புழக்கச் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்கிறது மதிப்பாய்வு.

இருப்பினும், அதிகக் கடன் சுமை கொண்ட சில நிறுவனங்கள் அல்லது குறைந்த பணப்புழக்க இருப்புகளைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகக்கூடும்.

“நிச்சயமற்ற பெரும்பொருளியல் கண்ணோட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, நிறுவனங்களும் குடும்பங்களும் தங்கள் நிதியை விவேகத்துடன் நிர்வகிக்க வேண்டும். நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கு எதிராகப் போதுமான பணப்புழக்க இருப்புகளைப் பராமரிக்க வேண்டும்,” என்று செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 22) வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

பணவீக்கம், எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக மாற்றமின்றி நிலவும் வேளையில் இந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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