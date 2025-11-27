அனைத்துலக மோசடிக் கும்பலுடன் தொடர்புள்ளதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் சிங்கப்பூரர், மியன்மாரில் பதுங்கியிருந்தபோது பிடிபட்டார்.
மியன்மாரின் தென்கிழக்கு எல்லையில் உள்ள தொழில்துறைப் பகுதியான சுவீ கொக்கோவில் செயல்பட்ட இணைய மோசடிக் கும்பலில் ஒருவராக சந்தேக நபர் செயல்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.
மியன்மார் அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட மோசடிக்கு எதிரான நடவக்கையில் சுமார் 2,000 நபர்கள் கைதாகி 250 கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. கைதானோரில் அந்தச் சிங்கப்பூரரும் ஒருவர். ஆனால், கம்போடியாவில் செயல்பட்ட சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த மோசடிக் கும்பலுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ஸ்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கண்டறிந்தது.
மியன்மார் அரசாங்க நாளிதழான ‘குளோபல் நியூ லைட் ஆஃப் மியன்மார்,’ கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) கைதான 156 வெளிநாட்டினரில் அந்த ஒருவர் மட்டுமே சிங்கப்பூரர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. வட்டார நாடுகளைக் குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட மோசடிகளில் அந்த வெளிநாட்டு நபர்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர் எனவும் அறியப்படுகிறது.
கைது நடவடிக்கையை உறுதிசெய்த சிங்கப்பூர் காவல்துறை, மியன்மார் அதிகாரிகளுடன் தாம் தொடர்பில் இருப்பதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் தெரிவித்துள்ளது.
மியன்மார் நடவடிக்கையில் 65 சீனர்கள் உட்பட கென்யா, வியட்னாம், புருண்டி, பிலிப்பீன்ஸ், இந்தோனீசியா, தாய்லாந்து, நைஜீரியா, ருவாண்டா, நேப்பாளம், ஸிம்பாப்வே, கஸக்ஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், மலேசியா போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.